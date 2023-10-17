PLG／林書豪加盟成賣點 國王VIP季票要價9萬9999

台灣職籃PLG新北國王在今年休兵期簽下林書豪重磅加盟，促成「林家兄弟」同隊的賣點，新賽季的VIP季票跟著水漲船高，最貴要價新台幣9萬9999元，挑戰台灣球迷的看球荷包。

林書豪上個賽季季中加盟台灣職籃P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人，當時幾乎憑一己之力將只有2勝的鋼鐵人差點帶進季後賽，再度在全台颳起「林來瘋」的熱潮。

今天暑假成為自由球員的林書豪，選擇加盟新北國王完成和弟弟林書緯一起打球的夢想，這也讓上季例行賽戰績第1的國王再度成為奪冠大熱門。

已經結束的PLG季前熱身賽，林書豪、林書緯各上場1場，但兄弟倆並沒有同場出賽，因此本季PLG在11月11日的開幕戰，由國王作客對上台北富邦勇士，很有機會看到「林家兄弟」首度在場上合體。

根據國王在臉書粉絲團PO出的季票價格，最貴的一樓VIP場邊席第1排要價9萬9999元，比起上季還多了2萬，而整個VIP場邊席最便宜的也要5萬9999元。

國王的新賽季主場開幕戰，將於11月18日在新莊體育館對上新竹攻城獅，而國王將於10月25日舉行球隊的開季記者會。

商品推薦