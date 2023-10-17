籃球／周刊爆料前SBL球員吳季穎簽賭打假球 還熱戀裕隆小公主偷賣嚴家名錶

據《鏡周刊》於今天爆料指出，原效力於上季SBL(超級籃球聯賽)裕隆納智捷籃球隊球員吳季穎，今年6月低調離隊轉戰台啤，而該周刊報導接獲爆料指出，該名球員涉嫌打假球並長期配合組頭簽賭，一場球賽至少可以進帳30至50萬元，讓他開賓士、住豪宅，此外，還傳出他熱戀裕隆集團小公主嚴珮瑜，更離譜的是將裕隆前董事長嚴凱泰生前收藏的3只名錶，並將其中2只拿來變賣，令高層大怒派人將錶買回；其誇張行徑，為國內籃壇投下一記震撼彈，包括SBL是否有打假球情況，以及球隊內部管理問題，目前主辦單位籃協及裕隆球團方面，尚未做出回應。

現年25歲的吳季穎，畢業於新北市籃球名校南山高中，104學年度HBL(高中籃球聯賽)襄助該校贏得冠軍，並獲得FMVP成名，大學時加入輔大籃球隊，大一曾獲得UBA(大專籃球聯賽)新人王。2020年投入SBL新人選秀會第二輪被桃園璞園選中，2021年10月加盟T1聯盟桃園雲豹，2022年8月再轉戰回裕隆籃球隊，目前為台啤隊球員。

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