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T1聯盟／太陽宣布解散 聯盟回應：球隊所發聲明全為不實

聯合新聞網／ 綜合報導
T1聯盟指稱台中太陽解散聲明完全不實。 台中太陽隊臉書
T1聯盟指稱台中太陽解散聲明完全不實。 台中太陽隊臉書

針對今天太陽隊宣布解散，其所屬震傑公司於今天發出聲明指責T1聯盟一事，聯盟方面於晚間做出回應，指稱震傑公司聲明全為不實。

另外，太陽隊解散之後，球員何去何從？球隊方面仍未做出說明。

T1聯盟聲明：

本聯盟對於震傑體育娛樂股份有限公司(下稱「震傑公司」)於民國(下同)112年10月16日所發布其所屬球隊之解散聲明，深感遺憾。

本聯盟一向致力於推展臺灣籃球運動之良善環境及保障球員之最大利益，就震傑公司於今日所發之聲明中，指稱遭遇本聯盟不公平對待、本聯盟肆意取消其參賽資格等語，全為不實。

各球隊於申請本聯盟之參賽資格時，按本聯盟之相關規章及常務理事會之決議，均需符合一定之財務資格要件，以保障球團之正常運作及球員之最大利益，各隊皆受相同之審查標準。惟震傑公司始終未能符合本聯盟之審查標準，本聯盟常務理事會亦多次給予震傑公司補正之機會，更經震傑公司之代表人親自承諾於期限內補正，然震傑公司仍屢次違背其所為之承諾，而無法符合本聯盟之審查標準，按本聯盟常務理事會之決議，因而否准震傑公司申請參賽資格之審查，本聯盟所為之決議均符合相關程序，希冀震傑公司勿再有詆毀本聯盟名譽之不實陳述。

台中太陽先前發出解散聲明，指責T1聯盟。
台中太陽先前發出解散聲明，指責T1聯盟。

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