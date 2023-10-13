T1聯盟／亞運國手缺陣 特攻譚傑龍飆20分熱身賽退獵鷹

T1聯盟熱身賽今天在新莊體育館點燃戰火，首場比賽就上演去年冠軍賽戲碼由衛冕軍新北中信特攻出戰台南台鋼獵鷹，特攻在3位亞運國手以及主控林韋翰都未上陣的情況下，仍是靠著譚傑龍豪取本土最高20分，在一路領先下以114：108擊敗獵鷹。

上賽季奪下隊史首冠後，特攻今年休賽季仍持續補強，包括簽下自由球員黃泓瀚，並選進射手李沛澄，而在洋將體系部分依舊維持歐陸球風，找來傑卡與飛克與上季就在陣中的克力斯、愛德艾德。

儘管日前代表我國出征亞運的三位國手阿巴西、謝亞軒、曾文鼎以及主控林韋翰都未上陣，但特攻仍是在熱身賽首戰展現傲人團隊戰力，面對休賽季同樣透過自由市場有不少補強的獵鷹，特攻首節就豪取31分，其中包括新秀李沛澄砍進2顆三分球。

反觀獵鷹在上半場外線手感冷冰冰，僅靠著休賽季加盟的張博勝和谷毛唯嘉各砍進一顆三分球，上半場三分球出手15次僅命中2球，儘管雙塔布拉、德古拉持續肆虐禁區，但仍讓特攻取得12分領先。

下半場獵鷹的外線砲火逐漸甦醒，包括胡凱翔、金恩等人相繼砍進三分球，儘管順利將差距縮小，但在防守端無法限制特攻的情況下，最終特攻仍是在6人得分上雙下以6分差距勝出，搶下熱身賽首勝。

特攻今天以飛克攻下28分5籃板4助攻表現最佳，譚傑龍則有20分4助攻，黃泓瀚11分6籃板3助攻。 黃泓瀚（左）加盟特攻首秀在攻守兩端都有亮眼表現。記者余承翰／攝影

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