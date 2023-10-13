籃球／日本籃協新政策禁止球員退休 渡邊雄太發文怒轟

日本男籃在世界盃取得第19名佳績，成功拿到巴黎奧運門票，NBA太陽隊前鋒渡邊雄太表現功不可沒。不過日本籃協昨天頒布新政策，禁止日本男籃和女籃的國手從國家隊退休，如果有人不接受徵召會受到懲處，這讓渡邊非常不滿。

日本籃協宣布，不論理由是否正當，退出日本國家隊的選手在國家隊活動期間，不能參加所屬球隊的正式比賽。無正當理由退出國家隊的選手，會追加3場禁賽，但NBA和海外聯盟不在此規定中。

效力日本B聯盟澀谷陽光搖滾隊的32歲球員田中大貴，曾是東京奧運日本男籃成員，他2021年11月宣布從國家隊退休。渡邊雄太則在世界盃前表示，如果沒拿到巴黎奧運門票，就會從國家隊退休，如今日本順利拿到門票，退休一事暫時作罷。

日本籃協這項強硬規定引發不少日本球員不滿，渡邊雄太也在個人社群發文怒轟，認為這項規定是針對他，「國內球員限定是什麼意思，B聯盟選手也在打拚他們的賽季，同時還要代表國家隊參加國際賽」。

明らかにだいきさんじゃなくれ俺に対して言ってるようなきがするけど、国内選手限定ってどゆこと。Bリーガーも必死で自分たちのシーズンやってる中で代表として海外試合に出てくれてるのに。



さっき起きて、時差でまだ中の人たちと連絡とれてないんで真偽は不明https://t.co/dza319rePM — Yuta Watanabe 渡邊 雄太 (@wacchi1013) 2023年10月12日

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