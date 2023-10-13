籃球／日本籃協新政策禁止球員退休 渡邊雄太發文怒轟
日本男籃在世界盃取得第19名佳績，成功拿到巴黎奧運門票，NBA太陽隊前鋒渡邊雄太表現功不可沒。不過日本籃協昨天頒布新政策，禁止日本男籃和女籃的國手從國家隊退休，如果有人不接受徵召會受到懲處，這讓渡邊非常不滿。
日本籃協宣布，不論理由是否正當，退出日本國家隊的選手在國家隊活動期間，不能參加所屬球隊的正式比賽。無正當理由退出國家隊的選手，會追加3場禁賽，但NBA和海外聯盟不在此規定中。
效力日本B聯盟澀谷陽光搖滾隊的32歲球員田中大貴，曾是東京奧運日本男籃成員，他2021年11月宣布從國家隊退休。渡邊雄太則在世界盃前表示，如果沒拿到巴黎奧運門票，就會從國家隊退休，如今日本順利拿到門票，退休一事暫時作罷。
日本籃協這項強硬規定引發不少日本球員不滿，渡邊雄太也在個人社群發文怒轟，認為這項規定是針對他，「國內球員限定是什麼意思，B聯盟選手也在打拚他們的賽季，同時還要代表國家隊參加國際賽」。
MLB季後賽對戰表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言