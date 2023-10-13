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籃球／日本籃協新政策禁止球員退休 渡邊雄太發文怒轟

聯合新聞網／ 綜合報導
渡邊雄太。 路透
渡邊雄太。 路透

日本男籃在世界盃取得第19名佳績，成功拿到巴黎奧運門票，NBA太陽隊前鋒渡邊雄太表現功不可沒。不過日本籃協昨天頒布新政策，禁止日本男籃和女籃的國手從國家隊退休，如果有人不接受徵召會受到懲處，這讓渡邊非常不滿。

日本籃協宣布，不論理由是否正當，退出日本國家隊的選手在國家隊活動期間，不能參加所屬球隊的正式比賽。無正當理由退出國家隊的選手，會追加3場禁賽，但NBA和海外聯盟不在此規定中。

效力日本B聯盟澀谷陽光搖滾隊的32歲球員田中大貴，曾是東京奧運日本男籃成員，他2021年11月宣布從國家隊退休。渡邊雄太則在世界盃前表示，如果沒拿到巴黎奧運門票，就會從國家隊退休，如今日本順利拿到門票，退休一事暫時作罷。

日本籃協這項強硬規定引發不少日本球員不滿，渡邊雄太也在個人社群發文怒轟，認為這項規定是針對他，「國內球員限定是什麼意思，B聯盟選手也在打拚他們的賽季，同時還要代表國家隊參加國際賽」。

渡邊雄太

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