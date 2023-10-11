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PLG／轉戰領航猿教練團 馬怡鴻盼帶來不同思考方式
PLG桃園璞園領航猿今天宣布補強教練團，前女籃國手、上賽季曾在T1聯盟台南台鋼獵鷹擔任助理教練的馬怡鴻，在新賽季將成為球隊教練團的一員。
馬怡鴻過去是WSBL（女子超級籃球聯賽）中華電信及台元女籃球員，且是國家隊主力球員之一，也曾西進過WCBA（中國女子籃球聯賽）加盟黑龍江女籃隊。
2015年退役後，曾擔任國立體育大學男籃隊助教、台鋼獵鷹隊助理教練，從球員至教練的身分轉換，馬怡鴻在精進自我與努力學習的道路上從不懈怠。
談到加入桃園璞園領航猿擔任助教，馬怡鴻說：「勇氣並不是不害怕，而是知道所做的這個決定比害怕更重要。對於即將開啟新的旅程，希望用不同性別角度帶來不一樣的思考方式，很開心加入領航猿大家庭，也相當期待即將到來的嶄新賽季。」
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