籃球／張俊生領軍世新奪永慶盃冠軍 羅興樑籲重視3對3

「新北市籃球元宇宙嘉年華」系列活動當中的WILL POWER永慶盃籃球邀請賽7日在板橋體育館進行第5日賽程，世新大學最終戰以93：67力克國立體大，總戰績6勝1負拿下首辦的大專挑戰組冠軍，為即將到來的大專籃球聯賽做足準備。

率先完成賽程的輔仁大學原本以6勝1負領先，世新壓軸登場，靠著後衛張俊生第三節接連送出妙傳助攻，包括一記「空中接力」灌籃秀，領軍單節打出27：15拉開差距，贏球後因與輔大對戰優勢，順利拿下冠軍。

世新總教練何正峰表示，球隊最近傷兵多達6名，正好讓UBA有報到名的球員都上場試身手，「這已經是我們近期打的第三個盃賽，默契有明顯提升，孩子需要比賽從錯誤中學習，很感謝永慶房屋主辦的永慶盃讓我們有這個機會，確實有達到UBA熱身賽的效果。」

另外，前6場全敗的義守大學，今天終於以61：44拿文化大學開胡，總教練「小娟姐」謝玉娟表示今年陣容大多是籃球素人，眼前的勝負不重要，接下來還會參加公開組，也跟大會協調借用場地，讓他們晚上可以跟其他球隊打友誼賽，積極運用北上的一分一秒。

主辦單位WILL POWER國際體育交流協會長呂逢凱表示，這是由家長組織發起並委託前進運動行銷承辦的大型賽事，前3年舉辦國小、國中與高中的三級籃球，今年增添大專挑戰組與公開組。為提倡全民籃球運動也有三對三賽事，近期台灣在杭州亞運該項目奪金正好替國內籃壇注入強心針，更感謝新北市市長侯友宜、教育局局長張明文的支持與指導，以及對基層運動推廣的堅持。

呂逢凱會補充表示，既然是「元宇宙」，當然不只有籃球賽。不僅有公益園遊會，還邀請前國手「神奇小子」羅興樑指導的籃球訓練營，國內有不少高中組盃賽辦得有聲有色，羅興樑表示，身為籃球人很感謝他們的付出，但永慶房屋主辦的永慶盃想要做點不一樣。

羅興樑表示，三對三也是主辦單位相當重視的活動，亞運金牌更是讓主責單位看到此項目的未來發展，「半場實戰真的很不容易，我認為體能要求不輸給五對五，而且教練不能坐在場邊，平時的訓練就要更扎實，球員溝通要很順暢，這批小孩子真不簡單。」

WILL POWER國際體育交流協會呂逢凱會長最後進一步強調，目前國內已有三對三聯賽，希望國家未來能有更多的相關資源，「我認為三對三要有專門的教練、訓練師、運動科學甚至球員，全場跟半場的比賽跟觀念不是完全可以相通的，國外行之有年，我們現在迎頭趕上還來得及，加油。」 傳奇球星羅興樑在訓練營指導學員。圖／WILL POWER國際體育交流協會提供

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