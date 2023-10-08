PLG／林書豪新賽季首亮相！攻16分新北國王不敵夢想家

新賽季P聯盟(PLG)於基隆體育館進行熱身賽，本季確定再回台灣打球的林書豪，今天披上新北國王隊新戰袍出賽，展開在球隊處女秀，與弟弟林書緯「兄弟聯手」將是一大話題，不過，今天新北國王迎戰夢想家的比賽，弟弟並未登錄上場，由林書豪擔綱領銜，他小試身手上場18分鐘攻下全隊最高16分就下場，然而球隊最終95：101不敵夢想家。

林書豪先發上陣，搭配李愷諺、陳俊男、蘇士軒及洋將米歇爾，林書豪兩分球投3中3，三分球投3中2、罰球投7中4，貢獻5籃板、3助攻，抄截、阻攻各一，在第三節結束前7分40秒投進三分球後就被換下場，沒有再上場， 以得16分作收，仍居全隊之冠。

林書豪上季中回台灣加盟鋼鐵人，一度讓戰績不佳的球隊谷底翻身，打造驚奇，可惜最終仍未能打進季後賽，賽季結束林書豪動態未明，直到上個月確定再繼續征戰，轉入與弟弟林書緯同隊的新北國王，合約為一加一年。

林書豪於今天賽季亮相前，在IG發文說：

每年賽季快開始的時候，我問我自己同樣的問題： 不管今年球隊打多好還是不還，如果我們有感受這個賽季，我真的成功了嗎？不管結果是什麼，如果我沒有珍惜我的工作，打球的機會，和跟隊友花的時間，我到底成功了嗎？ 時間過的很快，時間永遠不會往後。我的目標是把第十四年變成我生涯最快樂的賽季。

林書豪出場。PLG提供

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