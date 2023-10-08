PLG／熱身賽4隊試新陣容、洋將戰力

PLG熱身賽昨天於基隆開打，首日出賽的四支隊伍都針對新陣容與新洋將進行測試，其中身為熱身賽主辦球隊的鋼鐵人隊，首戰靠著洋將鐵米豪取37分，以103：84輕取衛冕軍富邦勇士隊，也幫助新任教頭邱大宗拿下執教的熱身賽首勝。

上賽季在林書豪加持下成為聯盟人氣球隊的鋼鐵人，本季在林書豪轉戰國王隊後也力求打出新氣象，並找來邱大宗執掌兵符。而昨天首度亮相的鋼鐵人也確實打出競爭力，尤其是洋將鐵米在獲得更多球權的情況下火力全開，首節就豪取16分，全場進帳37分，加上林郅為13分、8籃板，擊敗「三老」林志傑、蔡文誠、張宗憲未出賽的富邦勇士。

對於帶領鋼鐵人的首場公開賽事就取勝，邱大宗說：「對戰三連冠的球隊能贏球是開心的事，不過也沒什麼太過頭的開心。這場球只是透過比賽檢驗一下最近訓練的一些好與壞，對方也是在調整沒有用全力，想用這場球找到我們跟別人的差距在哪，我們競爭能力擺在哪個高度，球員有多少長度與深度可以開發下去。」

去年5月就因膝傷未再出賽的夢想家隊華裔球員忻沃克，昨復出首戰拿下18分、10籃板，包括他在內夢想家共6人得分上雙，以105：99擊敗攻城獅隊。

攻城獅儘管輸球，不過不僅新洋將伯朗、歐獅傅和克拉表現搶眼，本土新援王子綱、施顏宗也都有所貢獻，但新補進的外籍生球員張傑瑋卻在首節結束前受傷退場，成為熱身賽一大遺憾。

商品推薦