快訊

亞運棒球／王彥程雨中控球不穩 五局結束0比2落後日本

亞運／橋牌進帳1金1銀！中華隊金牌數追平上屆 總獎金突破2億

PLG／熱身賽明起開打 基隆喊話職業隊進駐

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影

台灣職業籃球聯盟（PLG）新賽季熱身賽，6支球隊將於國慶連假明天起一連3天，每天在基隆市立體育館展開2場賽事，市長謝國樑、議長童子瑋今天一起出席熱身賽賽前記者會，盼讓在地的籃球好手留在基隆，並歡迎未來職業球隊能進駐基隆當主場城市。

新賽季季前熱身賽明天首日由夢想家迎戰攻城獅，晚場是富邦勇士對上鋼鐵人；8日下午先由攻城獅和領航猿交手，再由新北國王對戰夢想家；9日將由領航猿迎戰富邦勇士，熱身賽壓軸則將是新北國王對決鋼鐵人，要購票入場。

職業籃球首次前進基隆，幕後推手是基隆市議會議長童子瑋，童子瑋指出，鋼鐵人總經理高景炎是非常資深的籃球人，自己小時候就是看高總轉播球賽長大，這次非常榮幸透過友人引薦，邀請到鋼鐵人隊與PLG的熱身賽移師到基隆開打，過去中華職籃CBA時代，基隆市立體育館是幸福豹隊的主場，小學時期就常常到體育館觀賽。

童子瑋說，基隆籃球風氣一直很興盛，培養出很多國手，包含最近的亞運金牌籃球國手余祥平是畢業於銘傳國中，很希望可以邀請職業球隊到基隆。

童子瑋表示，未來長遠的目標就是基隆迎來職業球隊長期進駐，其實民眾對於籃球是有熱情，但是只能到台北看球賽，如果基隆能夠吸引外縣市民眾來看球，對於基隆運動發展是非常正面的，再來也能藉由職業隊的進駐，活絡基隆三級籃球制度。

謝國樑指出，市府將會提供票券給基隆各級學校籃球隊學子，期盼透過觀看職籃賽事，讓學子的體育生涯帶來正向幫助。他與童議長都歡迎職業球隊進駐基隆作為主場城市，只要職籃球隊有意願，地方各界都樂觀其成配合。

謝國樑提及，體育館設施朝向分年、分階段逐步優化場館設施。今年年終晚會將於12月23日在市立體育館來舉辦，未來會努力改善體育館，吸引優質賽事與活動在室內來舉辦，提供民眾參與。

PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影
PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影

富邦勇士 新北國王 領航猿

延伸閱讀

月眉土資場4年前崩塌勒停將恢復營運 謝國樑：嚴格把關

籃球／3對3亞運金牌余祥平返母校 勉勵學弟妹堅持夢想

「藍白合」要像夫妻為對方想 謝國樑：破局必輸無疑

林昆鋒指基警勤務繁重未達標 謝國樑：無法認同

相關新聞

PLG／熱身賽明起開打 基隆喊話職業隊進駐

台灣職業籃球聯盟（PLG）新賽季熱身賽，6支球隊將於國慶連假明天起一連3天，每天在基隆市立體育館展開2場賽事，市長謝國樑...

T1聯盟／補進砍將莫布利 台北戰神進攻火力升級 

T1聯盟新軍台北台新戰神今宣布後衛莫布利（Matt Mobley）加盟，為團隊再添得分大將，總教練布萊恩也認為，莫布利的...

PLG／富邦勇士推林志傑限量公仔 編號尾數12附親簽

連續3年蟬聯PLG人氣王的台北富邦勇士林志傑，過往在賽季中展現高水準演出，帶領球隊完成歷史性的三連霸，富邦勇士球團將在1...

籃球／亞運金牌林信寬現身永慶盃 台師大學弟吃定心丸

第四屆WILL POWER永慶盃籃球錦標賽昨天在板橋體育館延續戰火，經過幾天的互探虛實，各校在今天的比數差距已逐漸縮小，...

籃球／3對3亞運金牌余祥平返母校 勉勵學弟妹堅持夢想

勇奪杭州亞運籃球3對3金牌選手的余祥平，今天回到母校基隆市銘傳國中，受到學弟妹「英雄式」歡迎，並與學弟打一場3對3比賽，...

PLG／聯盟Thank You 陳建州 璞園董事長李忠恕兼任執行長  

PLG聯盟在今天召開董事會，董事會會中決議選任璞園建築團隊董事長李忠恕，自即日起擔任PLG公司董事長兼執行長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。