PLG／熱身賽明起開打 基隆喊話職業隊進駐

台灣職業籃球聯盟（PLG）新賽季熱身賽，6支球隊將於國慶連假明天起一連3天，每天在基隆市立體育館展開2場賽事，市長謝國樑、議長童子瑋今天一起出席熱身賽賽前記者會，盼讓在地的籃球好手留在基隆，並歡迎未來職業球隊能進駐基隆當主場城市。

新賽季季前熱身賽明天首日由夢想家迎戰攻城獅，晚場是富邦勇士對上鋼鐵人；8日下午先由攻城獅和領航猿交手，再由新北國王對戰夢想家；9日將由領航猿迎戰富邦勇士，熱身賽壓軸則將是新北國王對決鋼鐵人，要購票入場。

職業籃球首次前進基隆，幕後推手是基隆市議會議長童子瑋，童子瑋指出，鋼鐵人總經理高景炎是非常資深的籃球人，自己小時候就是看高總轉播球賽長大，這次非常榮幸透過友人引薦，邀請到鋼鐵人隊與PLG的熱身賽移師到基隆開打，過去中華職籃CBA時代，基隆市立體育館是幸福豹隊的主場，小學時期就常常到體育館觀賽。

童子瑋說，基隆籃球風氣一直很興盛，培養出很多國手，包含最近的亞運金牌籃球國手余祥平是畢業於銘傳國中，很希望可以邀請職業球隊到基隆。

童子瑋表示，未來長遠的目標就是基隆迎來職業球隊長期進駐，其實民眾對於籃球是有熱情，但是只能到台北看球賽，如果基隆能夠吸引外縣市民眾來看球，對於基隆運動發展是非常正面的，再來也能藉由職業隊的進駐，活絡基隆三級籃球制度。

謝國樑指出，市府將會提供票券給基隆各級學校籃球隊學子，期盼透過觀看職籃賽事，讓學子的體育生涯帶來正向幫助。他與童議長都歡迎職業球隊進駐基隆作為主場城市，只要職籃球隊有意願，地方各界都樂觀其成配合。

謝國樑提及，體育館設施朝向分年、分階段逐步優化場館設施。今年年終晚會將於12月23日在市立體育館來舉辦，未來會努力改善體育館，吸引優質賽事與活動在室內來舉辦，提供民眾參與。 PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影 PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影 PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影 PLG熱身賽明起基隆開打，議長童子瑋、市長謝國樑齊喊話，歡迎職業隊來基隆當主場。記者游明煌／攝影

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