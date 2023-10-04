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籃球／WILL POWER永慶盃熱鬧開打 UBA各校開箱外籍生

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
文化大學外籍生Ajou。圖／WILL POWER 國際體育交流協會提供
文化大學外籍生Ajou。圖／WILL POWER 國際體育交流協會提供

第四屆WILL POWER 永慶盃籃球錦標賽即日起在板橋體育館點燃戰火，展開為期10天的大專挑戰及公開組男籃賽事，其中挑戰組邀請到全國多所傳統勁旅大專院校參賽，不少球隊也把握住UBA賽季開打前測試新外籍生。  今年挑戰組參賽學校分別為世新大學、萬能科技大學、中國文化大學、義守大學、輔仁大學、台灣體大、國立體大、台灣師大；公開組也有實力堅強的12所甲組實力的大專球隊相互拼鬥。

本屆賽事以「新北市籃球元宇宙嘉年華」為主題，結合專業賽事、球星表演賽、三對三賽事、射手訓練營、並找來許多吃喝攤販以及文創市集還有運動產品供民眾休憩及吃喝玩樂，用體育振興經濟，打造全民參與運動休閒的新體驗。

主辦單位WILL POWER 國際體育交流協會執行長李沅峰表示，協會長期以來一直努力提供國內四級學生籃球員更多籃球舞台，希望能透過賽事交流發揮潛力，激勵更多從板凳出發的球員來挑戰，並享受這些過程，更希望拋磚引玉吸引更多企業一起加入使台灣基層籃壇更蓬勃發展。也希望提供大專公開組球員多一個舞台，當作是本季UBA的熱身賽，讓球員及教練互相磨合檢討缺失。

新北市政府教育局局長張明文表示，隨著台灣的3X3籃球風氣越來越盛行，新北市與WILL POWER 國際體育交流協會共同舉辦了首屆「新北盃全國三對三籃球賽」，從國小至成人皆可參賽，同時為了響應全球「大三分時代」球風來臨，也特別邀請昔日台灣職籃三分射手球星「神奇小子」羅興樑舉辦射手訓練營，培養基層籃球員提升外線投籃能力。除此之外也有慈善公益園遊會，讓前來觀賽的球迷朋友也能在場館周圍品嚐到台灣美食文化。

剛協助率領中華男子3X3代表隊在杭州亞運奪冠的台灣體大總教練田本玉，一下飛機便風塵僕僕趕來參賽，她表示，因為被徵召至杭州亞運3X3男籃協助培訓長達三個月，笑說非常想念這些大男孩，也因為這盃賽算是UBA的熱身賽，為了想了解球隊在她缺席的期間狀況調整得如何，所以堅持再累也要趕來。

文化大學今年補進不少好手，尤其是外籍生Ajou的加入適時填補了文化高度不足的弱點，文化大學總教練羅興樑認為，如果讓Ajou打搖擺位置相信會更有破壞力，至於剛加入的Aku，羅興樑教練則屬意讓他打小後衛，必須透過這項比賽來觀察跟其他本土球員的搭配狀況。

剛結束杭州亞運賽程的台體大總教練田本玉也歸隊領軍。圖／WILL POWER 國際體育交流協會提供
剛結束杭州亞運賽程的台體大總教練田本玉也歸隊領軍。圖／WILL POWER 國際體育交流協會提供

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