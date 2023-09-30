籃球／2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽 政大全勝封王

聯合報／ 即時報導
興富發登峰造極青年籃球邀請賽，政大奪冠。圖／興富發登峰造極青年籃球邀請賽提供
興富發登峰造極青年籃球邀請賽，政大奪冠。圖／興富發登峰造極青年籃球邀請賽提供

2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽，今天圓滿落幕，政治大學以85：66擊敗世新大學，5戰全勝，奪下大專男子組冠軍。

大專男子組1至4名決賽，由於健行科大以81：69力退台師大，隨後的政大與世新之戰，世新不用再贏到10分才能奪冠，成為實際上的冠軍賽，誰贏誰奪冠，最終政大以85：66勝出，5戰全勝封王，包括決賽3戰全勝（預賽1勝帶入）。

將預賽交手戰績帶入決賽，世新、台師大、健行等同為1勝2敗，世新正26，獲得亞軍，台師大負7，第3名，健行負14，第4名。

5至8排名賽，連同預賽帶入的交手成績，台藝3戰全勝獲第5名，輔大2勝1敗第6名，國體1勝2敗第7名，文化0勝3敗第8名。

今天戰績如下：

大專女子組

台灣體大 勝 台灣大學 73：59（(1~6名決賽）

佛光大學 勝 北市大學 62：56（(1~6名決賽）

世新大學 勝 台灣師大 72：63（(1~6名決賽）

大專男子組

輔仁大學 勝 文化大學 61：58 （5~8名次賽）

台灣藝大 勝 國立體大 65：55（(5~8名次賽）

健行科大 勝 台灣師大 81：69 （1~4名決賽） 

政治大學 勝 世新大學 85：66（1~4名決賽）

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