籃球／2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽 世新大學封后

2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽，大專女子組世新大學擺出死亡五大，終於擺脫台灣師大糾纏，以72：63贏球，5戰全勝封后，游沁樺頂替控球，狂砍23分，無疑是世新封后最大功臣。

興富發登峰造極青年籃球邀請賽今天最後一天賽事，有許多貴賓來到現場開球，並為年輕球員們打氣，包括佛光大學校長何卓飛、體育署副署長房瑞文、舞動陽光有限公司杜正忠總經理、雲豹能源張建偉創辦人等。

別開生面的表演賽，擁有許多籃球名將與名教練的明星白隊，前中華隊後衛黃寶賜狂砍31分，現為政治大學總教練，2公尺高砲塔的陳子威，也攻下28分，健行科大總教練劉孟竹14分，明星白75：69小勝。

由T1聯盟會長領軍的明星藍隊，表現也不錯，只是遇到明星白隊，還是略遜一籌，賀軍翔與潘君侖同砍進全隊最高的14分。

大專女子組採單循環決賽，世新大學5戰全勝封后，台灣師大4勝1敗亞軍，佛光大學3勝2敗第3名，北市大學2勝3敗第4名，台灣體大1勝4敗第5名，台灣大學0勝5敗第6。

大專男子組5至8名次賽，輔仁大學61：58小勝文化大學，台灣藝大65：55勝國立體大，連同預賽帶入的交手成績，台藝大3戰全勝獲第5名，輔大2勝1敗第6名，國體1勝2敗第7名，文化0勝3敗第8名。

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