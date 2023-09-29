籃球／2023興富發登峰造極青年邀請賽 蔣萬安市長為大專組開球
2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽高中組今日落幕，淡水商工中鋒廖秀珍狂拿33分與16籃板，帶領球隊97比85力退北一女中，在高女組封后，廖秀珍5場比賽都是20分與10籃板。
今日適逢中秋節，台北市大家長蔣萬安市長特地到興富發登峰造極青年籃球邀請賽比賽現場台北體育館，為大專男子組世新大學與臺灣師大開球，這兩隊恰巧都是位於臺北市的球隊。
蔣萬安市長說：「我對於籃球非常熱愛，唸書就很愛打籃球，國中就是籃球校隊，雖然高中與大學只能打系隊，還是一直從事籃球運動，我瞭解訓練很辛苦，球員在場上都會賣力發揮，祝大家中秋節快樂。」
高中女子組今日進行最後兩場4場決賽，由於永仁高中以54比90敗給日本高知中央高校，隨後登場的淡商與北一女的比賽，淡商不必背負得贏16分的壓力，使得這場成為實際上的高女組冠軍賽，最終淡商靠著高度優勢擊退北一女，兩隊在決賽同為2勝1敗。對戰優勢的淡商獲得冠軍，北一女吞本屆賽事首敗，也屈居亞軍
【高中女子組】高知中央 勝 永仁高中 90：54
前1天力退強敵淡商，不過永仁今日跟日前南湖高中一樣，破不了高知中央的全場包夾，輸了76分，最終以54比90慘敗36分，隨後淡商擊敗北一女封后，高知中央與永仁決賽同為1勝2敗，高知中央對戰贏球，獲高女組第3，永仁第4。
高知中央酒井美杏20分，仲珠鶴15分與13籃板。
永仁無人得分兩位數，許婉昀9分最多。
【高中女子組】淡水商工 勝 北一女中 97：85
HBL新學年度尋求5連霸的淡商，今天以97比85擊敗可能是5連霸之路最大的絆腳石北一女，具有相當的意義，最關鍵的球員無疑是狂拿33分與16籃板的廖秀珍，他在這次比賽5場比賽都是20分與10籃板。
蕭豫玟畢業後，升上高二的廖秀珍，將是淡商5連霸的希望所繫，這次比賽表現精采，有蕭豫玟接班人的味道，不過淡商總教練陳美莉直說還不行，她說：「廖秀珍還有很多地方要加油，特別是防守，也不能用高二當理由，當初蕭豫玟還不是高二(大放異采)！」
廖秀珍說：「已經感受到5連霸的壓力，就是先努力做好自己，高一沒有打到什麼球，高二要把高一的份打回來！」
淡商廖秀珍33分與16籃板，鄭敬璇準大三元，只差2籃板，16分、8籃板、12助攻。
北一女潘陳家珊20分，黃子芸16分與11籃板。
今日戰績(截至17：00前)
高女組
南湖高中 勝 金甌女中 74：56 (5~8名次賽)
南山高中 勝 陽明高中 81：66 (5~8名次賽)
高知中央 勝 永仁高中 90：54 (1~4名決賽)
淡水商工 勝 北一女中 97：85 (1~4名決賽)
高男組
高苑工商 勝 泰山高中 80：68 (5~8名次賽)
正智深谷 勝 能仁家商 97：72 (5~8名次賽)
光復高中 對 東泰高中 ： (1~4名決賽)
南山高中 對 松山高中 ： (1~4名決賽)
大專女子組
北市大學 勝 臺灣大學 101：38 (1~6名決賽)
臺灣師大 勝 佛光大學 69：47 (1~6名決賽)
臺灣體大 對 世新大學 ： (1~6名決賽)
大專男子組
輔仁大學 勝 國立體大 66：62 (5~8名次賽)
世新大學 對 臺灣師大 ： (1~4名決賽)
文化大學 對 臺灣藝大 ： (5~8名次賽)
健行科大 對 政治大學 ： (1~4名決賽)
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