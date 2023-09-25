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籃球／興富發登峰造極青年邀請賽 HBL男女霸主光復與淡商旗開得勝

聯合新聞網／ 綜合報導
松山高中林現惟。 主辦單位提供
松山高中林現惟。 主辦單位提供

2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽今(25)日在台北體育館開打，率先進行高中男子組與高中女子組，HBL男女霸主光復高中與淡水商工都旗開得勝，大專男子組與大專女子組將在明日登場，剛在跨聯盟5戰全勝奪冠的政治大學首戰傳統強權輔仁大學。

【高中女子組】淡水商工 勝 高知中央 81：72

在HBL女甲完成前所未有的4連霸後，淡水商工新球季將挑戰5連霸，不過在主力中鋒蕭豫玟畢業後，勢必遭遇很大的挑戰，今日在登峰造極首戰對上身材較矮小，卻有日本傳統快速球風的高知中央高校陷入苦戰，還好決勝時刻，廖秀珍4罰俱中，蘇天心連續2記3分球，最終以81比72小勝。

淡商中鋒廖秀珍繳出23分與24籃板的漂亮成績單，蘇天心砍進4記3分球，得到20分。

高知中央以伊藤祐希19分最高。

【高中男子組】光復高中 勝 正智深谷 76：63

將在新學年度尋求3連霸的光復高中，由上學年度以高二之姿奪下HBL冠軍賽MVP的謝銘駿領軍，一開賽就打出8比0的攻勢，首節就以20比8領先，最終以76比63輕取日本正智深谷高校。

光復升上高三的謝銘駿，展現一哥身手，砍進全隊最高19分，周曾翔10分。

日本以三村蓮23分最高。

【高中男子組】東泰高中 勝 能仁家商 87：83

東泰高中靠著蔡承翰兩罰俱中與傅宥翔關鍵上籃，終於擺脫能仁家商糾纏，以87比83勝出，去年HBL開季前因膝傷整季報銷的外籍生韓德勝，最後關頭左小腿抽筋倒地，還好只是虛驚一場，他隨即又再上場，並無大礙。

東泰首節就打出23比9的攻勢，不過能仁慢慢追上，終場前1分55秒，王翊仲投進3分球，兩隊打成83比83平手，最後52.3秒，蔡承翰兩罰俱中，最後19.6秒，傅宥翔上籃得手，東泰最終4分險勝。

東泰蔡承翰攻下21分全隊最高，韓得勝19分與15籃板，傅宥翔18分。

能仁王翊仲狂砍34分，3分球12投6中，可惜球隊還是輸球。

今日戰績

高女組

南湖高中 勝 南山高中 85：76

淡水商工 勝 高知中央 81：72

北一女中 勝 陽明高中 96：72

永仁高中 勝 金甌女中 81：66

高男組

光復高中 勝 正智深谷 76：63

東泰高中 勝 能仁家商 87：83

松山高中 對 泰山高中 79：66

南山高中 勝 高苑工商102：80

淡水 日本 高校 外籍生

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