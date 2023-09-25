籃球／興富發登峰造極青年邀請賽今開打 30支勁旅聚台北體育館
集結全台灣高中與大學勁旅，HBL與UBA前哨戰的2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽，今(25)日起在台北體育館展開為期5天75場的精采賽事，今年日本正智深谷高校男籃與高知中央高校女籃前來共襄盛舉，成了比賽的兩大亮點。
今年興富發登峰造極青年籃球邀請賽，同樣分為高中女子組、高中男子組、大專女子組、大專男子組等4組，共有HBL上學年度男女前7名，以及日本正智深谷高校男籃與高知中央高校女籃，UBA上學年度男生8強，女生前8強中6隊，共30隊與賽。
高中女子組、高中男子組、大專男子組等3組，分為兩組進行分組預賽，分組前兩名晉級4強交叉決賽，分組後兩名參加5至8名次賽，大專女子組採單循環決賽。
今年比賽首日有3位貴賓，臺北市市政顧問張少寧、少年籃球發展協會陳正玄理事長、台灣運動彩卷股份有限公司蔡明哲副總經理等，親臨台北體育館比賽現場開球，並為這些青年籃球員們加油打氣。
【高中女子組】淡水商工 勝 高知中央 81：72
在HBL女甲完成前所未有的4連霸後，淡水商工新球季將挑戰5連霸，不過在主力中鋒蕭豫玟畢業後，勢必遭遇很大的挑戰，今日在登峰造極首戰對上身材較矮小，卻有日本傳統快速球風的高知中央高校陷入苦戰，還好決勝時刻，廖秀珍4罰俱中，蘇天心連續2記3分球，最終以81比72小勝。
淡商中鋒廖秀珍繳出23分與24籃板的漂亮成績單，蘇天心砍進4記3分球，得到20分。
高知中央以伊藤祐希19分最高。
【高中男子組】光復高中 勝 正智深谷 76：63
將在新學年度尋求3連霸的光復高中，由上學年度以高二之姿奪下HBL冠軍賽MVP的謝銘駿領軍，一開賽就打出8比0的攻勢，首節就以20比8領先，最終以76比63輕取日本正智深谷高校。
光復升上高三的謝銘駿，展現一哥身手，砍進全隊最高19分，周曾翔10分。
日本以三村蓮23分最高。
▪ 每日重點賽事預告！ 最新中華隊快報
▪ 柔道搶下2金 看中華隊最新奪牌英雄榜
▪ 零時差鎖定奪牌時刻 中華隊出賽轉播表
▪ 籃球賽程、戰績與比分表
▪ 棒球賽程、戰績與比分表
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言