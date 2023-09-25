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籃球／興富發登峰造極青年邀請賽今開打 30支勁旅聚台北體育館

聯合新聞網／ 綜合報導
高男組比賽。 主辦單位提供
高男組比賽。 主辦單位提供

集結全台灣高中與大學勁旅，HBL與UBA前哨戰的2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽，今(25)日起在台北體育館展開為期5天75場的精采賽事，今年日本正智深谷高校男籃與高知中央高校女籃前來共襄盛舉，成了比賽的兩大亮點。

今年興富發登峰造極青年籃球邀請賽，同樣分為高中女子組、高中男子組、大專女子組、大專男子組等4組，共有HBL上學年度男女前7名，以及日本正智深谷高校男籃與高知中央高校女籃，UBA上學年度男生8強，女生前8強中6隊，共30隊與賽。

高中女子組、高中男子組、大專男子組等3組，分為兩組進行分組預賽，分組前兩名晉級4強交叉決賽，分組後兩名參加5至8名次賽，大專女子組採單循環決賽。

今年比賽首日有3位貴賓，臺北市市政顧問張少寧、少年籃球發展協會陳正玄理事長、台灣運動彩卷股份有限公司蔡明哲副總經理等，親臨台北體育館比賽現場開球，並為這些青年籃球員們加油打氣。

【高中女子組】淡水商工 勝 高知中央 81：72

在HBL女甲完成前所未有的4連霸後，淡水商工新球季將挑戰5連霸，不過在主力中鋒蕭豫玟畢業後，勢必遭遇很大的挑戰，今日在登峰造極首戰對上身材較矮小，卻有日本傳統快速球風的高知中央高校陷入苦戰，還好決勝時刻，廖秀珍4罰俱中，蘇天心連續2記3分球，最終以81比72小勝。

淡商中鋒廖秀珍繳出23分與24籃板的漂亮成績單，蘇天心砍進4記3分球，得到20分。

高知中央以伊藤祐希19分最高。

【高中男子組】光復高中 勝 正智深谷 76：63

將在新學年度尋求3連霸的光復高中，由上學年度以高二之姿奪下HBL冠軍賽MVP的謝銘駿領軍，一開賽就打出8比0的攻勢，首節就以20比8領先，最終以76比63輕取日本正智深谷高校。

光復升上高三的謝銘駿，展現一哥身手，砍進全隊最高19分，周曾翔10分。

日本以三村蓮23分最高。

高女組比賽。 主辦單位提供
高女組比賽。 主辦單位提供

高校 日本 淡水 青年 體育

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