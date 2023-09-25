T1聯盟／台北戰神啦啦隊徵選開跑！橘兒不藏私分享經驗

台北台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」日前於球隊成軍記者會上首度亮相，「籃球女神」洗菜、「元氣女神」橘兒、「競技女神」Mika、「特技女神」Queena、「反差女神」俐蓁與「魅力女神」柳柳共6位首波成員一字排開，讓球迷於直播聊天室中給出高評價。除了延攬6位女神外，台新育樂也宣布Taishin Wonders甄選即刻展開，報名只到10月1日，歡迎喜愛籃球、具有表演熱忱的女孩加入，下一位女神可能就是妳。

Taishin Wonders由曾任5年啦啦隊、舞台表演經驗已超過10年資歷的安妮總監帶領，球團希望借重安妮總監過往表演及啦啦隊經驗，打造不一樣的應援方式，也重視成員們的個人成長與發展機會。在培訓課程安排上，除應援與表演能力外，也規畫口語表達、肢體表演、媒體應對、體態訓練等課程，期盼強化團隊實力。

針對新成員能力要求，安妮總監認為除了舞蹈、親和力、活力是基本功外，個人表演魅力和特色更重要。另外，她大力肯定Taishin Wonders目前6位成員努力付出及不畏挑戰的態度，「在成軍訓練時間緊湊下，不論是否具備啦啦隊經驗，大家始終拿出全力做到最好，每次排練完大家就會圍在一起檢視剛才的表現，馬上修正。」安妮總監認為「具有挑戰的企圖心」是團隊重要特質，會是甄選上特別加分項目。

Taishin Wonders甄選首周已收到超過50封報名資料，包含職棒、職籃啦啦隊、廣告演員、通告藝人及前女團成員等，具有8年啦啦隊資歷的「元氣女神」橘兒不藏私給予甄選建議，她表示，「啦啦隊市場已相當競爭，但我們應跟自己比，反思自我特色並拿出一年比一年更好的態度，才能將這條路走得長遠。」

本次甄選歡迎年滿18歲，喜愛舞蹈、籃球、熱愛表演舞台的一起加入，共分為兩階段，第一階段以線上報名繳交個人資料、自我介紹及舞蹈影片進行審查，預計於10月初將通知入選者進行最終面試決選，橘兒鼓勵大家，「展現最有特色的自己，在評審心中留下深刻印象吧！」

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