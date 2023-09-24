PLG／沖繩交流 台北富邦勇士與琉球黃金國王言和

PLG台北富邦勇士隊與日本B聯盟琉球黃金國王隊，昨天在沖繩琉球主場展開交流賽，在林志傑、張宗憲和周桂羽等主力未出賽的情況下，富邦勇士靠著辛特力、強森與新洋將石門聯手攻下52分，與黃金國王以79：79握手言和。

新賽季將挑戰4連霸的富邦勇士，近日前往沖繩將與黃金國王展開2場交流賽，昨天的首戰雙方就打得如火如荼，富邦勇士新援石門與巴爾菲特也都有亮眼表現，幫助富邦勇士最終與黃金國王以平手收場。

對於來到黃金國王主場出賽，富邦勇士總教練許晉哲也誇讚黃金國王對於主場氣氛的營造與周邊活動就像是NBA球隊一樣，是國內職籃可以學習的地方。

談到新洋將石門首秀拿下16分、11籃板，許晉哲也說：「第一場算中規中矩，與本土球員搭配還不錯。他不屬於個人能力非常強的洋將，而我們看重他是團隊型，跟他配合就像是跟塞瑟夫在配合，他不貪功，願意做策應和苦工，在防守端也有一些阻攻能力，希望他盡快把身體調整到最好，完整融入，幫我們做最大加分。」

至於今年休賽季歷經補強亂流的攻城獅隊，昨天則是在新加坡FIBA洲際盃表演賽中，靠著新洋將歐獅傅出賽15分鐘就繳出12分、7籃板、3阻攻，伯朗也有11分、4助攻下，以84：61輕取以本土陣容應戰的新加坡榮達黃蜂隊。

談到球隊磨合，總教練林冠綸說：「今天目標是團隊整合，同時也讓年輕球員多磨練，由於洋將們參與團練的次數較少，希望讓洋將們透過比賽更熟悉團隊。」

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