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跨聯盟籃賽／政大宋昕澔轟31分 5戰全勝封王

中央社／ 台北22日電

跨聯盟邀請賽今天在台北和平籃球館進行最後一天賽事，政大雄鷹靠著就讀大二的宋昕澔攻下全場最高31分帶領下，以101比78擊敗彰化柏力力，今年邀請賽5戰全勝封王。

今年的跨聯盟邀請賽共計6隊參賽，但僅有政治大學雄鷹男籃是大學球隊，其餘5支都是半職業的超級籃球聯賽（SBL）球隊以及P. LEAGUE+聯盟、T1職業籃球聯盟的球隊。

沒想到政大打來更像職業隊，5場比賽平均勝分高達26.6分，只有對上台銀以87比76僅「小贏」11分，其餘的比賽幾乎都是前3節打完就勝負底定。

今天政大對上SBL的彰化柏力力，就讀傳播學系2年級的宋昕澔首節就火力全開，包括罰球2投2中、兩分球4投4中攻下10分，讓政大以27比22領先。

第2節是雙方勝負分水嶺，政大宋昕澔維持火燙手感，單節又是三分球2投2中、兩分球4投3中攻下12分，加上游艾喆單節也是4投4中攻下9分，單節政大狂轟34分進帳。

反觀柏力力單節全隊投籃僅18投6中、進帳16分，讓政大半場結束就取得61比38的遙遙領先；而下半場政大開始將替補球員調配上場，雙方也輕鬆打完剩餘的時間。

政大除了宋昕澔的31分、5助攻外，游艾喆也貢獻17分、10助攻，柏力力則以中鋒蘇格爾的17分為全隊最高。

今年的邀請賽政大5戰全勝、SBL台灣銀行4勝1敗居次、T1台北台新戰神3勝2敗排第3、SBL台灣啤酒2勝3敗第4、SBL彰化柏力力1勝4敗第5、P. LEAGUE+聯盟的領航猿/夢想家培訓聯隊5戰全敗墊底。

SBL 宋昕澔 領航猿

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