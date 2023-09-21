跨聯盟邀請賽／政大最強外籍生莫巴耶雙十輕取台啤

政大雄鷹今天在跨聯盟邀請賽對上SBL的台灣啤酒，靠著職業級的外籍生莫巴耶全場25分、10籃板「雙十」數據帶領下，以111比82輕取對台啤，邀請賽至今4戰全勝。

由於政治大學雄鷹男籃在今年的跨聯盟邀請賽還未嘗敗績，且擊敗的對手都是台灣的職籃球隊，因次被網友戲稱為「宇宙雄鷹」。

兵多將廣的政大雄鷹，首局就靠著莫巴耶、宋昕澔各攻下10、8分，迅速的建立起28比18的雙位數領先；第2節改由傷癒復出的李允傑發威，他單節轟進12分，幫助政大半場結束就以62比41遙遙領先台啤。

第3節政大輪到莊朝勝出擊，他同樣單節攻下12分，反觀進攻完全當機的台啤全隊單節僅進帳13分，讓政大早早將分差擴大到30分以上，也讓比賽提前分出勝負。

政大全隊三分球35投19中，命中率高達54%，全場團隊52籃板、28次助攻，也都完勝台啤的36籃板、17助攻，至於台啤的團隊三分球僅36投5中，命中率低到13%。

政大在明天跨聯盟邀請賽最後一日賽程，將對上超級籃球聯賽（SBL）的彰化柏力力，預料又可以輕鬆過關。

今天另一場比賽，SBL的台灣銀行靠著林均濠攻下19分，率隊以85比71擊敗T1職業籃球聯盟的台北台新戰神。

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