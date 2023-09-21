跨聯盟籃賽／台新戰神輸28分 政大3連勝

在跨聯盟籃球邀請賽保持不敗的UBA衛冕軍政治大學，昨天與T1聯盟新軍台北台新戰神隊正面交鋒，政大不僅靠雙外籍生波波卡、莫巴耶攜手佔盡禁區優勢，另有4位本土球員得分上雙，最終以98：70輕取台新戰神，收下3連勝。

上學年於UBA公開男一級完成3連霸的政大，今年夏天以戰養戰，不僅前往中國大陸、日本、菲律賓比賽，國內盃賽也接二連三，在跨聯盟邀請賽「越級打怪」，接連擊敗SBL台銀隊與PLG領航猿與夢想家聯軍後，昨天又讓台新戰神吞下首敗。

台新戰神首度亮相，前3戰表現搶眼，但面對擁有波波卡、莫巴耶坐鎮的政大，整場比賽遭肆虐禁區，籃板更是慘輸21顆；波波卡與莫巴耶分別攻下16分14籃板、16分8籃板，加上游艾喆17分9籃板8助攻、莊朝勝20分4抄截下，政大以28分大勝。

台新戰神進攻鐵三角受到政大防守牽制，前3戰平均21.7分的林秉聖僅攻下8分，曹薰襄雖有12分，但三分球8投僅2中，林宜輝9分、7助攻，林秉聖說：「被對手針對性防守，確實是新賽季會遇到狀況，再做得更好才能有效幫助球隊。」台新戰神總教練布萊恩仍正面看待，「這是一場非常好的經驗累積，也才知道需要加強地方，警訊賽季前先到，總比賽季後發生來得好。」

商品推薦

udn討論區