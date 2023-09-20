PLG／兄弟首度同隊練球 林書豪喊怪

新北國王昨天為台裔球星林書豪舉行加盟記者會，由總經理毛加恩當場與他簽下「1＋1（球員選擇權）年」合約，他透露能夠與弟弟林書緯同隊打球是他30多年來夢想，不過兩人昨天首度一同參與國王練球，卻讓他直言感覺很奇怪。

林書豪上周宣布加盟國王後，昨上午首度投入訓練，下午則是由國王球團為他舉行加盟記者會，毛加恩笑稱希望是與他簽下「1＋10年」合約，「能夠看到書豪繼續在場上打球，讓我們覺得很榮幸，他的加入對於我們團隊肯定會有很大的提升。」

林書豪透露，這個休賽季是他成為自由球員以來最忙碌的一次，開了最多的會也說了最多的話，最終他選擇加盟國王，完成與弟弟林書緯同隊打球的夢想，談到與弟弟的合作，他說：「我們的配合和默契，雖然以前不是在職籃的環境下而是在練習時，在職業籃球肯定也要一段時間找回，但這是我們最不擔心的事情，什麼時候該如何搭配我們也會繼續溝通。」