PLG／林書豪投入新北國王訓練 網：辣個全國主場男人回來了

加入P聯盟新北國王的林書豪，於今天加入球隊練球，預計下午召開加盟記者會，新北國王官方IG於今天上傳林書豪訓練與教頭萊恩的合照，林書豪看來非常開心，「早安新北市！新賽季即將來臨，諸位準備好了嗎？」還上傳與弟弟林書緯合體的畫面，設計一段對話，「🤪：等等誰輸誰請午餐😏：來啊誰怕誰」，引起不少球迷關注。

針對新北國王的發文，網友就留言說，「辣個全國主場的男人回來了！」、「總冠軍可以直接頒發了。」、「終於不是P圖！是真的合照啊。」