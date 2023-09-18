跨聯盟籃賽／拒絕特攻合約 東方譯慷飆分也飆淚：想以球員身份被認可

今年夏天放棄和T1聯盟中信特攻的續約機會，東方譯慷成為自由球員，為自己的籃球夢繼續打拚，跨聯盟籃球邀請賽他披上領航猿、夢想家培訓聯隊球衣出賽，今天出戰台北台新戰神上場16分鐘59秒，三分球4投2中攻下10分，賽後談到心境轉折忍不住淚崩。

下月將滿26歲的東方譯慷出身籃球世家，爸爸是前中華隊國手東方介德，他金華國中後就赴美，大學就讀西雅圖名校華盛頓大學電機電腦工程，學成歸國進入台積電擔任工程師，2021年投入T1聯盟選秀會，加入中信特攻，但頭兩個賽季上場時間受限，他決定跳脫舒適圈，卻處處碰壁。

記者會淚崩一次的東方譯慷透露，7月和特攻約滿後，前東家原本打算以「1+1」合約續約，但他想尋找更多可能性，「過去兩年沒有很多機會，自己也會有點掙扎。」他透露7月確定離開特攻後，他主動和許多職業隊接洽，包括今天對手台北台新戰神，「很多球隊和教練，沒有看我之前就把我拒絕掉，謝謝領航猿給我機會。」

昔日隊友林秉聖已是對手，兩人今天場後也有不少互動，林秉聖提到東方譯慷給了「很有自信」的評價，東方譯慷解釋說，儘管一直是板凳球員，但一直尋找機會，場下付出許多努力，沒有球場時就去河堤投籃，林秉聖也是一起自主訓練的好夥伴，「很多動作我們在做的時候，已經做過很多次，出手很有信心，判斷不會心虛。」

從7月一路碰壁到有機會參加跨聯盟籃賽，東方譯慷有感而發說，自己最欠缺就是曝光機會，「很多人會說我是來圓夢的，我站上球場就和大家一樣，我是來競爭，我想要贏球，想要打球。」

「不想因為我爸的關係寫我，我想因為我是球員而被認可。感謝願意給我機會的人，我會盡我所能，告訴他們我準備好了。」東方譯慷坦言，目前下一份合約還沒下落，但仍會持續努力，希望延續職業籃球員的身份。