跨聯盟籃賽／瓊斯盃坐板凳 王偉丞回台銀找回企圖

昨天輸給政治大學，跨聯盟籃球邀請賽的SBL代表台灣銀行隊今天拿台灣啤酒開刀，團隊上半場下起三分雨，前15次出手就命中10球，最終團隊轟進16記三分彈，以86：77轟下台銀。

台銀教頭許致強透露，昨天輸給政大，教練團很自責，球隊更陷入「很悶」的狀態，他解釋說：「畢竟輸給大學隊，雖然是宇宙政大。今天針對昨天攻防，最基本的積極面和態度面修正和叮嚀，今天這場上半場和昨天的我們是很不一樣的，防守積極度和進攻快攻都和昨天不同，下半場（王）偉丞、（高）健益控制節奏，把比賽拿下來。」

被教練點名的王偉丞，跨聯盟賽前兩戰合計只拿1分，今天攻下全隊次高18分外還有8助攻、7抄截和4籃板，他笑說：「前兩場表現很差，之前受傷，不太敢做一些動作，今天早上強哥（許致強）、教練團鼓勵我，找回去年企圖心，馬上做出改變，比較敢去看籃框。」

今年選進中華白隊的王偉丞，瓊斯盃上場機會不多，他坦言最初多少會有些挫折，但中華白教練許皓程有解釋開導，他也轉換心態，觀察平時對位到的後衛白曜誠和陳又瑋，他自評個人進攻把握度、和隊友連結度都差一些，「回來從練球開始，逼自己多開口，不管進攻或防守，對自己幫助滿大。」

來自高師大的王偉丞2021年投入選秀，同年獲得PLG寶島夢想家和SBL台銀青睞，他最終選擇台銀，打完兩個賽季也不後悔自己選擇，未來有計劃像隊長張家禾一樣，成為台銀正式行員，暫不打算挑戰職籃。