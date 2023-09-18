PLG／第3洋將到位！領航猿簽下201公分外援

桃園璞園領航猿隊今天宣布簽下新洋將勞倫斯（Anthony Lawrence），本季第3位外籍球員就位。

勞倫斯現年27歲，身高201公分、體重95公斤，2019到21年球季曾加盟NBA發展聯盟亞利桑那太陽隊和韋恩堡瘋蟻隊，之後連續2季代表三河海馬隊參加日本B League賽事，2021到22賽季出賽24場，平均上場時間29分鐘，場均得分19.2分、5.8籃板和3.5助攻。

領航猿總教練卡米諾斯表示，勞倫斯是一位有優異身材的鋒線球員，在大學時能從一號打到四號，「作為球隊的得分手，擁有良好的全場跑位與機動性，能讓球隊的進攻更加多元、更有變化性。由於上賽季上場時間受限，以致於沒有發揮出他最大的潛力，今年我們期待能夠找回他的得分主宰力。」

勞倫斯也表示，很榮幸能加入領航猿這支年輕隊伍，「以往在日本的旅外經驗讓我非常熟悉亞洲球隊的攻守型態，我已經準備好，開啟噴射機模式，為球隊奪得佳績。」

領航猿先前已和沃許本續約，上周再簽下208公分的大前鋒密克斯（Kennedy Meeks），勞倫斯成新賽季第3位領航猿外援。