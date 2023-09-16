T1聯盟／先告知媒體再通知球團 台中太陽再發聲明抗議先斬後奏

遭到T1聯盟取消新球季參賽栥格的太中太陽隊，於今天再度發出聲明，繼續對聯盟提出嚴正抗議。

台中太陽職業籃球隊為發展基層體育與籃球不遺餘力，9月5日捐贈新臺幣壹佰萬元予台體大，15日下午2點再由總經理汪蔚傑與球員代表藍少甫共同出席，向國體大捐贈新臺幣壹佰萬元，支持該校體育發展，提攜體育專業人才。豈料卻在此時得知不符合參賽資格，令全體隊職員都相當錯愕且無法接受。

台中太陽職業籃球隊15日同時公布啦啦隊徵選評審，一切都照著開季做好完全準備，期待呈現給球迷最好的一面。但T1聯盟罔顧球員與球迷權益，草率做出重大決議，且並未事先通知當事人，直至本公司（球團）15日晚間發出聲明後，至今也未獲得任何通知與回覆，在此呼籲T1聯盟能正視問題並解決問題。