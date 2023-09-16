聽新聞
test
0:00 / 0:00
T1聯盟／先告知媒體再通知球團 台中太陽再發聲明抗議先斬後奏
遭到T1聯盟取消新球季參賽栥格的太中太陽隊，於今天再度發出聲明，繼續對聯盟提出嚴正抗議。
台中中太陽職業籃球隊對T1聯盟公告不通過本公司（球團）2023-2024賽季參賽資格的程序問題提出嚴正抗議，T1聯盟在112年9月15日下午1點37分向媒體公告訊息，但本公司（球團）直到下午3點49分才收到T1聯盟所寄的電子郵件決議通知。先告知媒體，再通知球團，此舉無疑是先斬後奏，不符合標準行政流程，如此暴力不尊重藐視一個在聯盟兩年努力的球團！令人情何以堪。
台中太陽職業籃球隊為發展基層體育與籃球不遺餘力，9月5日捐贈新臺幣壹佰萬元予台體大，15日下午2點再由總經理汪蔚傑與球員代表藍少甫共同出席，向國體大捐贈新臺幣壹佰萬元，支持該校體育發展，提攜體育專業人才。豈料卻在此時得知不符合參賽資格，令全體隊職員都相當錯愕且無法接受。
台中太陽職業籃球隊15日同時公布啦啦隊徵選評審，一切都照著開季做好完全準備，期待呈現給球迷最好的一面。但T1聯盟罔顧球員與球迷權益，草率做出重大決議，且並未事先通知當事人，直至本公司（球團）15日晚間發出聲明後，至今也未獲得任何通知與回覆，在此呼籲T1聯盟能正視問題並解決問題。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言