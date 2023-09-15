台灣籃球名人堂協會確認第二屆名單 賴連光等9人入堂

社團法人台灣籃球名人堂協會昨天確認第二屆入堂者名單，有賴連光、謝恆夫、陳金郎、賴淑敏、朱聲漪、霍劍平、江憲治、余紀忠、劉世珍等9人進入名人堂，並將於今年12月31日在松山菸廠一號倉舉行入堂慶典。

台灣籃球名人堂協會表示，該會今年為配合教育部體育署2023運動博覽會，特擴大舉辦，故經兩次評選後，於今天確認入堂者名單，他們分別是特殊貢獻類：余紀忠、劉世珍。男子球員類：賴連光、謝恆夫、陳金郎。女子球員類：賴淑敏。教練類：朱聲漪、霍劍平、江憲治。

另為擴大追念眾多籃球前輩對台灣籃球運動的貢獻，經台灣籃球名人堂協會理監事聯席會議決議，頒發特別表彰者的名單為：林鴻坦、江良規、蔡孝德、周鶴鳴、易國瑞、蘇玉珍、王宗蓉、蔡文華、羅繼然、盧義信、黃國揚、劉金龍、曾德城、王永信、蔡柏圳、陳雀、許輝珠、蔡春子、丁克鍼、杜麗雲、張克佑、劉俊卿、焦祖謙、林承謀、王增裕、惠懷慶等等籃壇前輩。

開票會議是由理事長王信良及評選委員會主任委員楊楚光、評選總監陳祖烈共同主持，並在律師蘇佑倫及監事代表梁嘉音的見證下進行開票作業，出席者尚有典章委員會主任委員張思敏、會員代表劉美玲、王昌夀及秘書長馮同瑜等人。

台灣籃球名人堂協會表示，由於部分入堂者或特別表彰者或有已經往生或有失聯者，如有認識他們本人或家屬的好友，尚請提供其連絡方式，俾便後績邀請他們出席入堂慶典儀式。