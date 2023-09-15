聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／林書豪加盟國王 兄弟圓夢同隊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
林書豪（左）在個人社群上宣佈加盟新北國王，與弟弟林書緯（右）完成夢想中的「兄弟連線」。圖／取自林書豪IG
林書豪（左）在個人社群上宣佈加盟新北國王，與弟弟林書緯（右）完成夢想中的「兄弟連線」。圖／取自林書豪IG

「豪小子」林書豪今年初返台加盟PLG高雄鋼鐵人後，在國內掀起新一波「林來瘋」，約滿離隊後他也引發兩職籃聯盟搶人大戰，而昨晚他正式宣布將在新賽季披上新北國王戰袍，與弟弟林書緯完成夢想中的「兄弟連線」。

林書豪上賽季返台加盟鋼鐵人，並帶領戰績一度墊底的球隊向季後賽席次發起挑戰，儘管最終未能如願，不過也助隊在賽季後段拿下15勝6敗佳績，個人則是繳出平均26.3分、8.5籃板、8.9助攻的亮眼數據，靠著一己之力讓鋼鐵人瞬間成為聯盟超人氣球隊。

在結束與鋼鐵人合作後，林書豪成為自由球員，引發國內職籃兩聯盟爭相搶人，甚至不乏國外球隊向他拋出橄欖枝，不過曾多次表態希望在球員生涯結束前，能夠與弟弟林書緯合作的他，也在昨天宣布新賽季將披上國王戰袍，完成從小的夢想。

林書豪昨天在個人社群宣布此消息時，先是感謝鋼鐵人球團給了他選手生涯中一段最美好的時光與回憶，經過幾個月深思熟慮與禱告，新賽季他仍決定為國王效力，「這是夢想成真，Joe（林書緯）和我一輩子都夢想著，能夠做為隊友一起踏上球場，感謝新北國王隊給我這個機會及對我的信任。」

夢想 新北 新北國王 林書豪 林書緯 林來瘋 高雄鋼鐵人 PLG

延伸閱讀

PLG／林書豪宣佈加盟國王 毛加恩：一起挑戰全新的未來

PLG／兄弟聯手確定成真 林書豪宣佈加盟新北國王

NBA／發文祝福易建聯退休 林書豪：感謝你幫黃皮膚小孩追夢

男籃世界盃／林書豪前隊友打球動作神似布萊恩 FIBA：Kobe笑看這畫面

相關新聞

PLG／林書豪加盟國王 兄弟圓夢同隊

「豪小子」林書豪今年初返台加盟PLG高雄鋼鐵人後，在國內掀起新一波「林來瘋」，約滿離隊後他也引發兩職籃聯盟搶人大戰，而昨...

T1聯盟／聘NBA執教資歷美籍教頭Brian 台北戰神打造團隊競爭力

台新育樂今日（9/14）舉行台北台新戰神成軍記者會，宣布由美國籍總教練布萊恩（Brian Adams）接掌臺北戰神球隊兵符。布萊恩過去曾任NBA洛杉磯快艇隊所屬G聯盟球隊安大略快艇隊總教練兩季，202

PLG／林書豪宣佈加盟國王 毛加恩：一起挑戰全新的未來

PLG新北國王在今天傍晚與台裔球星林書豪達成加盟共識，晚間在林書豪透過個人社群宣布加盟國王後，國王球團也發出加盟訊息，總...

PLG／兄弟聯手確定成真 林書豪宣佈加盟新北國王

台裔球星林書豪在今年返台加入PLG高雄17直播鋼鐵人掀起「林來瘋」後，季後動向也成為各方關注焦點，而今天他也正式宣布將加...

T1聯盟／1.5個月暴瘦16公斤 林宜輝重返U18狀態

T1聯盟台北台新戰神隊在今天舉行成軍記者會，其中隊長林宜輝也在今天展現1個半月瘦身16公斤的成果，讓他笑稱是科學化訓加上...

T1聯盟／因魔獸認識台籃 台新教頭笑稱要打電話找球星

T1聯盟新軍台北台新戰神隊在今天舉行成軍記者會，公布年度口號「Northbound我們台北」，總教練、前76人隊助理教練...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦