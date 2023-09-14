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PLG／兄弟聯手確定成真 林書豪宣佈加盟新北國王

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PLG／兄弟聯手確定成真 林書豪宣佈加盟新北國王

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪在個人社群上宣佈加盟新北國王。圖／取自林書豪ig
林書豪在個人社群上宣佈加盟新北國王。圖／取自林書豪ig

台裔球星林書豪在今年返台加入PLG高雄17直播鋼鐵人掀起「林來瘋」後，季後動向也成為各方關注焦點，而今天他也正式宣布將加盟弟弟林書緯所屬的新北國王，新賽季將上演兄弟連線。

林書豪社群內容如下：

親愛的高雄和鋼鐵人球隊，謝謝你們給了我一段在我的籃球選手生涯中，可說是最美好的時光和回憶之一，我會永遠珍惜這段我們一起度過也許不長但卻非常難忘也驚奇的時光。希望在上個賽季，我有帶給你們如同我從你們身上獲得的影響力與感受。

感謝總經理高景炎、總教練龍哥和我最棒的隊友們；他們為我們的每一場比賽付出了一切。我心中對鋼鐵人隊的愛會永遠存在。

經過幾個月的深思熟慮與禱告，下一個賽季我決定為新北國王隊效力。這是夢想成真， @joe_linstagram 和我一輩子都夢想著，能夠作為隊友一起踏上球場。感謝新北國王隊給我這個機會以及對我的信任。

感謝我所有的粉絲，我迫不及待地想在球季開幕戰中見到你們！

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