PLG／兄弟聯手確定成真 林書豪宣佈加盟新北國王

台裔球星林書豪在今年返台加入PLG高雄17直播鋼鐵人掀起「林來瘋」後，季後動向也成為各方關注焦點，而今天他也正式宣布將加盟弟弟林書緯所屬的新北國王，新賽季將上演兄弟連線。

感謝總經理高景炎、總教練龍哥和我最棒的隊友們；他們為我們的每一場比賽付出了一切。我心中對鋼鐵人隊的愛會永遠存在。

經過幾個月的深思熟慮與禱告，下一個賽季我決定為新北國王隊效力。這是夢想成真， @joe_linstagram 和我一輩子都夢想著，能夠作為隊友一起踏上球場。感謝新北國王隊給我這個機會以及對我的信任。

感謝我所有的粉絲，我迫不及待地想在球季開幕戰中見到你們！