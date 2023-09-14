T1聯盟／因魔獸認識台籃 台新教頭笑稱要打電話找球星

T1聯盟新軍台北台新戰神隊在今天舉行成軍記者會，公布年度口號「Northbound我們台北」，總教練、前76人隊助理教練亞當斯（Brian Adams）也首度公開亮相，亞當斯直言在這次來台前對於台灣籃球就有所耳聞，並知道去年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）就是在T1聯盟打球，他也期待能帶領年輕的台新戰神打出全新氣象。

今年成軍的台新戰神，新賽季將正式征戰T1聯盟賽場，在日前公布球隊隊名以及隊徽後，今天的成軍記者會陣中球員，包括瘦身超過15公斤的隊長林宜輝，近日捲入合約風波的林秉聖，以及雙洋將強森（Jaylen Johnson）、麥卡利（Erik McCree）也首度集結亮相。

至於總教練也如日前外界所傳，是由前76人助理教練亞當斯出任，他透露儘管在今年休賽季期間也在尋求在NBA執教的機會，不過台新戰神邀請下也決定首度來台出任總教練工作，成為台新戰神隊史首位總教練。

亞當斯指出，在來台前就對於亞洲以及台灣籃球有所耳聞，也知道霍華德去年就是在T1聯盟效力，對於中國大陸CBA、日本籃球也都有所了解，而來台這段時間也充分感受到台灣人的熱情。

對於是否透過自己的人脈為台新戰神引進NBA球星助拳，亞當斯也笑著表示自己可能需要回去撥幾通電話，不過對於球隊剩餘的洋將名額，亞當斯也強調將會依據球隊的需求來決定最終人選。

除了亞當斯外，「綠色神盾」松山高中教練黃萬隆不僅擔任台新戰神顧問，教練團中包括助教許皓程、倪學謙都來自松山高中，陣容中更是不少松山出身的球員，亞當斯也表示，知道黃萬隆過去在高中籃球打造了強悍的防守風格，而他也是一名相當講求防守體系的教練，希望在現有的基礎下將自己的東西也能融入其中。