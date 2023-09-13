聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球／3職籃聯盟並立？ 籃協保證不會
第2屆跨聯盟籃球邀請賽16日開打，SBL3隊、PLG猿夢聯軍、T1聯盟台新戰神、UBA政大與中華男籃亞運培訓隊等7隊參賽，對於近日傳出國內雙職籃聯盟部分球隊將出走自組第3職業聯盟，中華籃球協會秘書長李雲翔昨天保證，不讓3職籃聯盟並立的狀況發生。
籃協去年推出跨聯盟邀請賽，希望不同聯盟球隊互相交流，不過第2屆賽事兩職籃聯盟都只派出一隊參賽，其中PLG由夢想家青年軍、領航猿組成聯軍，T1則由新軍台新戰神隊代表，SBL台啤參賽名單加入T1台啤雲豹隊球員，包括阿拉薩、陳孝榕、高錦瑋等人，呈現另類跨聯盟交流。
不過就在跨聯盟邀請賽前夕，卻也傳出兩職籃聯盟部分球隊自組第3聯盟一事，讓新賽季可能成為3職業聯盟加上SBL並立的狀況；李雲翔強調，絕對不會讓3職籃聯盟並立的狀況發生，在當前雙職籃聯盟與12支球隊都是籃協團體會員的情況下，假使真有新的聯盟要成立，也必須得到籃協的許可。
李雲翔說，假使有新聯盟成立，舊聯盟必須有合適退場機制，不能把剩下的球隊丟著不管就離開，也希望新聯盟是朝著合併的目標前進，發揮當前最大化的效應；他以日本職籃B.League為例，希望朝向分級制度討論，「不能如同外界所傳的，好像誰出走 、誰離開，大家都是在同一個平台上。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言