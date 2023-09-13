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籃球／3職籃聯盟並立？ 籃協保證不會

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
中華籃協秘書長李雲翔。 聯合報系資料照
中華籃協秘書長李雲翔。 聯合報系資料照

第2屆跨聯盟籃球邀請賽16日開打，SBL3隊、PLG猿夢聯軍、T1聯盟台新戰神、UBA政大與中華男籃亞運培訓隊等7隊參賽，對於近日傳出國內雙職籃聯盟部分球隊將出走自組第3職業聯盟，中華籃球協會秘書長李雲翔昨天保證，不讓3職籃聯盟並立的狀況發生。

籃協去年推出跨聯盟邀請賽，希望不同聯盟球隊互相交流，不過第2屆賽事兩職籃聯盟都只派出一隊參賽，其中PLG由夢想家青年軍、領航猿組成聯軍，T1則由新軍台新戰神隊代表，SBL台啤參賽名單加入T1台啤雲豹隊球員，包括阿拉薩、陳孝榕、高錦瑋等人，呈現另類跨聯盟交流。

不過就在跨聯盟邀請賽前夕，卻也傳出兩職籃聯盟部分球隊自組第3聯盟一事，讓新賽季可能成為3職業聯盟加上SBL並立的狀況；李雲翔強調，絕對不會讓3職籃聯盟並立的狀況發生，在當前雙職籃聯盟與12支球隊都是籃協團體會員的情況下，假使真有新的聯盟要成立，也必須得到籃協的許可。

李雲翔說，假使有新聯盟成立，舊聯盟必須有合適退場機制，不能把剩下的球隊丟著不管就離開，也希望新聯盟是朝著合併的目標前進，發揮當前最大化的效應；他以日本職籃B.League為例，希望朝向分級制度討論，「不能如同外界所傳的，好像誰出走 、誰離開，大家都是在同一個平台上。」

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