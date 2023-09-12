籃球／16歲女選手228公分比姚明還高 陸媒籲直接進國家隊

中國大陸正進行全國青年運動會，女籃項目中，現年16歲身高228公分的「女姚明」張子宇再度引發熱議，她上場12分鐘12投11中，攻下22分12籃板，率隊以117：43輕取對手。

張子宇父親身高213公分，母親是前大陸女籃國手于瑛，身高198公分。張子宇12歲就有217公分，14歲226公分追平姚明的官方身高，現年16歲的張子宇已長到228公分。

事實上張子宇不僅高，體重更達139公斤，近期還開發中距離投籃，目前在球場上可說無人能擋，她去年在山東省運決賽狂攻68分。

因此許多陸媒認為應該直接讓張子宇進入國家隊訓練，還有不少球迷期待她未來能進軍WNBA。WNBA史上最高球員是迪德克（Margo Dydek），她身高218公分，是WNBA歷史阻攻王，2011年意外逝世，2019年入選FIBA名人堂。

劉禹彤(左)與韓旭(右)在世大運助中國隊奪金。 新華社

值得一提的是大陸女籃目前是由208公分高的韓旭當家，他目前效力WNBA紐約自由人隊；另外還有201公分110公斤號稱「中國女版歐尼爾」的劉禹彤，兩人日前也在世大運幫助中國隊摘金。若張子宇未來真的加入國家隊，中國隊可望擁有三名2公尺的「三塔」。