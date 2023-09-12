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籃球／跨聯盟賽「越級打怪」政大：很好磨練機會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
跨聯盟邀請賽16日開戰，今天各隊代表出席記者會。記者曾思儒／攝影
跨聯盟邀請賽16日開戰，今天各隊代表出席記者會。記者曾思儒／攝影

第二屆跨聯盟籃球邀請賽16日開戰，參賽球隊除SBL台銀、台啤和彰化柏力力，PLG代表夢想家青年隊和領航猿聯軍，T1聯盟由新隊伍台北台新戰神代表，即將出征的中華亞運培訓隊也會參加2場賽事，加上UBA完成3連霸的政治大學也將參賽。

成為唯一的學生參賽球隊，政大「雄鷹」籃球隊教練陳子威提到，很榮幸有機會受邀，和學長交流學習，「第一次有這樣的比賽，很興奮，也可以給年輕球員理解，如何成為一個職業球員、站在職業舞台。」

政大今年行程滿檔，6月開始陸續前往美國、北京、日本和菲律賓，返台就投入長耀盃，接著就是跨聯盟邀請賽，陳子威提到，都有監控球員的疲勞狀況，跨聯盟賽不去想戰績，「全力以赴去打，這是很好的曝光機會。」

陳子威務實說，對手都是成人球隊，選手若是打出好表現，對未來選秀行情也有加分效果。

中華培訓隊只會參加2場比賽，其中一場就是和政大交手，陳子威對這場對決也十分期待，他形容中華隊成員有些都是子弟兵「偶像」，還有CBA旅外球星像是劉錚和林庭謙，相信對政大球員會是很好磨練機會。

陳子威 領航猿 T1聯盟

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