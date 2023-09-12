籃球／大亂鬥！ 網傳將有第3個職業聯盟 PLG+T1球隊會出走

國內職籃近年蓬勃發展，陳建州2020年創立PLG，隔年擴展到6隊；T1聯盟2021年成立，目前也有6隊規模。近日有籃球網紅爆料，又有新聯盟將成立，球隊來自PLG和T1兩個聯盟。

籃球網紅「二哥」發文指出，某建設公司老闆準備競選下一任籃協理事長，並在23/24賽季結束後與中信創立新聯盟。這個聯盟沒有新球隊，而是從目前2個聯盟找，目前據悉已邀請兩支T1球隊（新北及高雄，其他4支未受邀參加），以及P的2支球隊台北台中有意願參加，其他球隊則拒絕，加上這個老闆原本自己的球隊，新聯盟會有5支球隊。

另一名網紅「體育大叔」有不同說法，他透露新聯盟PLG有5隊，T1有2隊，預定最快今年冬天就要開打。體育大叔表示，剩下5支球隊目前都很頭大，因為他們可能只有兩條路走，一是解散，一是再合組另一個聯盟，所以未來台籃兩聯盟對立的情況還是不會改變。

貼文一出立刻各大論壇熱議，有網友指出這7隊分別是特攻、海神、勇士、領航猿、國王、夢想家及攻城獅隊。球迷們紛紛表示，「聯盟快比球隊多了」、「果然內鬥最在行」、「怎麼感覺是P球隊在對黑人政變」、「台灣籃球好自由，想怎樣就怎樣，一盤散沙」、「看看日本看看台灣…」。