籃球／林秉聖若與攻城獅簽委任合約 律師：有權片面解約

職籃球星林秉聖與PLG新竹攻城獅簽約後卻反悔，並與T1台北台新戰神簽約，事後被攻城獅提告。律師表示，若林秉聖自述時間點正確，推測與攻城獅所簽的應是委任合約，有權片面解約。

林秉聖合約風波鬧得台灣籃壇沸沸揚揚，但當事人各執一詞，包括P. LEAGUE+新竹攻城獅、台灣運彩xT1聯盟台北台新戰神和林秉聖都並未完整公開合約內容，也讓外界霧裡看花。

律師張承中接受中央社記者訪問時表示，關鍵在於林秉聖與攻城獅所簽的內容，「目前看不到林秉聖跟攻城獅到底簽了什麼內容，很難評斷這份意向書的效力到哪裡，也就無法判斷林秉聖後來跟台新簽的合約，是否對攻城獅來說是違約」。

林秉聖今天打破沉默，與台新戰神領隊尚瑞強共同召開記者會說明事件始末。林秉聖透露，攻城獅總經理張樹人（時任T1聯盟秘書長）5月25日和他接洽，並提供創辦人張運智電話，他才聯繫張運智，他後來在5月28日與攻城獅球團簽訂沒有委任起迄日期，且生效日期訂於9月1日的委任合約書。

新北中信特攻8月15日才宣布，林秉聖合約期滿正式離隊，1名不願具名的律師表示，若林秉聖闡述的時間點正確，推測林秉聖與攻城獅所簽署是委任合約，根據民法第549條規定，「當事人之任何一方，得隨時終止委任契約。當事人之一方，於不利於他方之時期終止契約者，應負損害賠償責任。但因非可歸責於該當事人之事由，致不得不終止契約者，不在此限。」

林秉聖稱自6月28日起多次向攻城獅表達無意願加盟，律師指出，以委任契約而言，林秉聖有權要求終止合約，但此舉是否造成攻城獅名譽損害，將由法官認定。

張承中指出，攻城獅、台新球團彼此對合約認知不同，攻城獅稱與林秉聖之間合約有效，因此認定台新球團惡意挖角，但台新球團認為攻城獅合約沒有效力，因此在取得中信特攻不匹配報價證明和離隊證明後，才與林秉聖簽約。

張承中表示，現階段就看3方誰要公布合約內容，讓合約效力交給社會公評，否則就交給法院認定。