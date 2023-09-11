快訊

天坑案頻傳！不只基泰大直民宅毀 四個月內北市共6起塌陷意外

強調「我們不是作秀公司」…基泰回應蔣市府早匯1億 卻被抓包匯給自己帳戶

1樓變B1「地面支離破碎」！大直民宅塌陷案懶人包 起因、究責、如何自保一次看

籃球／林秉聖若與攻城獅簽委任合約 律師：有權片面解約

中央社／ 台北11日電
職籃球員林秉聖（中）。記者余承翰／攝影
職籃球員林秉聖（中）。記者余承翰／攝影

職籃球星林秉聖與PLG新竹攻城獅簽約後卻反悔，並與T1台北台新戰神簽約，事後被攻城獅提告。律師表示，若林秉聖自述時間點正確，推測與攻城獅所簽的應是委任合約，有權片面解約。

林秉聖合約風波鬧得台灣籃壇沸沸揚揚，但當事人各執一詞，包括P. LEAGUE+新竹攻城獅、台灣運彩xT1聯盟台北台新戰神和林秉聖都並未完整公開合約內容，也讓外界霧裡看花。

律師張承中接受中央社記者訪問時表示，關鍵在於林秉聖與攻城獅所簽的內容，「目前看不到林秉聖跟攻城獅到底簽了什麼內容，很難評斷這份意向書的效力到哪裡，也就無法判斷林秉聖後來跟台新簽的合約，是否對攻城獅來說是違約」。

林秉聖今天打破沉默，與台新戰神領隊尚瑞強共同召開記者會說明事件始末。林秉聖透露，攻城獅總經理張樹人（時任T1聯盟秘書長）5月25日和他接洽，並提供創辦人張運智電話，他才聯繫張運智，他後來在5月28日與攻城獅球團簽訂沒有委任起迄日期，且生效日期訂於9月1日的委任合約書。

新北中信特攻8月15日才宣布，林秉聖合約期滿正式離隊，1名不願具名的律師表示，若林秉聖闡述的時間點正確，推測林秉聖與攻城獅所簽署是委任合約，根據民法第549條規定，「當事人之任何一方，得隨時終止委任契約。當事人之一方，於不利於他方之時期終止契約者，應負損害賠償責任。但因非可歸責於該當事人之事由，致不得不終止契約者，不在此限。」

林秉聖稱自6月28日起多次向攻城獅表達無意願加盟，律師指出，以委任契約而言，林秉聖有權要求終止合約，但此舉是否造成攻城獅名譽損害，將由法官認定。

張承中指出，攻城獅、台新球團彼此對合約認知不同，攻城獅稱與林秉聖之間合約有效，因此認定台新球團惡意挖角，但台新球團認為攻城獅合約沒有效力，因此在取得中信特攻不匹配報價證明和離隊證明後，才與林秉聖簽約。

張承中表示，現階段就看3方誰要公布合約內容，讓合約效力交給社會公評，否則就交給法院認定。

林秉聖 攻城獅 台新戰神

延伸閱讀

籃球／林秉聖合約案 籃壇人士：球員要有球品還要有誠信

PLG／緊咬林秉聖多次私下協商 攻城獅要台新球團面對事實

T1聯盟／台新戰神沉默23天後反擊 領隊解釋原委

影／出面說明合約糾紛 林秉聖鞠躬道歉

相關新聞

PLG／緊咬林秉聖多次私下協商 攻城獅要台新球團面對事實

陷入合約爭議的職籃球星「齊天大聖」林秉聖，今天早上在委任律師以及台北台新戰神領隊尚瑞強陪同下召開記者會，說明各項時間點，...

籃球／林秉聖親說明簽約時間點 台新戰神譴責攻城獅才是「惡意挖角」

職籃球員「齊天大聖」林秉聖的合約「鬧雙胞」爭議，今天有了新進展，林秉聖今天在委任律師以及台北戰神領隊尚瑞強陪同下召開記者...

籃球／林秉聖合約案 籃壇人士：球員要有球品還要有誠信

職籃球星林秉聖與PLG新竹攻城獅簽約後反悔，變相打破以往球團與球員之間的默契，資深籃壇人士表示，球員應有誠信，「既然已經...

籃球／林秉聖若與攻城獅簽委任合約 律師：有權片面解約

職籃球星林秉聖與PLG新竹攻城獅簽約後卻反悔，並與T1台北台新戰神簽約，事後被攻城獅提告。律師表示，若林秉聖自述時間點正...

籃球／長耀盃邁入第10年 今年邀日韓美菲5國與台51支球隊切磋

邁入10年的長耀盃國際公益籃球邀請賽，今年9月4日至17日在新莊體育館及南山高中開戰。新北市長侯友宜致詞肯定長耀盃對基層...

PLG／簽下前富邦冠軍成員 國王4洋將就位

準備迎接新賽季的新北國王隊陣容再添加新戰力，球團今天宣布簽下來自美國的大前鋒米歇爾（Tony Mitchell），成為球...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦