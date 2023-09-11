籃球／林秉聖合約案 籃壇人士：球員要有球品還要有誠信

職籃球星林秉聖與PLG新竹攻城獅簽約後反悔，變相打破以往球團與球員之間的默契，資深籃壇人士表示，球員應有誠信，「既然已經簽了，就要認了」。

林秉聖先與P. LEAGUE+新竹攻城獅簽約後又婉拒加盟，後來與台灣運彩xT1聯盟台北台新戰神簽訂合約，攻城獅6日向林秉聖和台新球團提告，請求損害賠償。

籃壇人士表示，台灣籃壇球團彼此之間都是良性競爭，球場上論輸贏，但球場下大家都是熟人，「為了1個球員互相攻擊、對簿公堂很沒必要」。

林秉聖合約風波，儘管於法或許有理，但道德上可能有瑕疵，籃壇人士指出，過去也帶過不少大牌球星，「第一次聽到有球員敢簽兩邊合約，大家以前都會遵守，如果不是有很大力量支持，怎麼敢簽兩邊合約，這讓我有嚇到」。

籃壇人士認為，林秉聖已成年，所講的話就要做到，球員不僅要有球品，還要有誠信，「既然已經簽了，就要認了，不能在文字上找漏洞，告訴球團說合約不成立，不管合約內容如何，應該先跟攻城獅坐下來談，而不是鬧得滿城風雨」。

林秉聖簽約後反悔，衍生一連串合約風波，也凸顯專業運動經紀人制度問題，中華民國籃球協會不僅將在明年1月推動籃球運動經紀人辦法上路，也將啟動球團管理辦法修訂。

籃協法律顧問許英傑表示，為避免球團對簿公堂，針對球員歸屬爭議，籃協也將啟動修法，除了了解攻城獅此次訴訟主張外，還會邀請3聯盟球隊共同訂定遊戲規則，制定懲處規定。