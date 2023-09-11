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PLG／緊咬林秉聖多次私下協商 攻城獅要台新球團面對事實

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PLG／緊咬林秉聖多次私下協商 攻城獅要台新球團面對事實

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
職籃球員林秉聖近期陷入合約糾紛，他今天在律師與台新戰神球團陪同下舉行記者會說明。記者余承翰／攝影
職籃球員林秉聖近期陷入合約糾紛，他今天在律師與台新戰神球團陪同下舉行記者會說明。記者余承翰／攝影

陷入合約爭議的職籃球星「齊天大聖」林秉聖，今天早上在委任律師以及台北台新戰神領隊尚瑞強陪同下召開記者會，說明各項時間點，下午攻城獅球團再發聲明，且曝光林秉聖和現任總經理張樹人的訊息往來內容，駁斥早上記者會說法，雙方各執一詞。

攻城獅針對台新球團記者會的內容，重申四大重點，聲明稿如下：

一、攻城獅與林秉聖洽談合約期間均尊重前球團規範。

攻城獅球團代表與林秉聖洽談簽約過程時，已在合約內第三條第五點加註：「乙方簽署本合約後，若一個月內原球團匹配報價金額，則本合約無法生效。」旨在保障原球團之優先匹配權，且在兩聯盟自由競爭下，T1聯盟無自由球員接觸相關條款，何來攻城獅惡意挖角？況且原球團亦無反應攻城獅惡意挖角之聲明，台新球團反在行惡意挖角之實後顛倒是非，相信球迷以及台灣社會自有判斷。

二、林秉聖簽約完全符合自由意志。

林秉聖親筆簽下合約當時，在北投星巴克大業門市，現場除了他本人還有親友陪同，現場尚有眾多客人與店員。一個成年人在親友陪伴下，光天化日簽約，竟然無法對自己的簽字負起責任？更何來尚瑞強領隊於記者會中提及的勸誘簽約？

三、林秉聖自6月28日後持續與攻城獅洽談合約細節。

林秉聖球員於台新記者會中謊稱，自6月28日起至8月14日皆向攻城獅球團代表表達不加盟的決定。但實際上，在8月8日至8月14日期間又不斷私下與攻城獅球團代表協商「CBA旅外條款、個人激勵獎金、新竹租屋補助、訓練費用補助、球衣背號」等事宜，所公布的截圖就可以明確澄清台新記者會之謊言。台新球團於新聞稿中意圖顛倒是非，訛稱「林秉聖已多次清楚告知攻城獅球團代表自己沒有意願加盟」，但以這些明確截圖互動判斷，何來無加盟意願之說？

四、台新球團不尊重中華籃協調處會議共識。

中華籃協於9月4日調處會議後發表聲明：「本次調處會議雖尚未有結論，但希望在共好的前提下，提出協商條件，並待雙方代表回報總公司說明調處會議內容後，將視後續情況再行決定是否召開第二次調處會議。」攻城獅球團於9月5日收到中華籃協回覆，台新球團僅同意由林秉聖出面協商，以上回覆即違背調處會議中兩方球團之共識。

最後，新竹攻城獅再次強調，既然已經提告，林秉聖是否違約？台新是否為惡意挖角？就讓法院、公平交易委員會還有全台球迷公斷！如果台新球團繼續顛倒是非公然說謊，攻城獅球團將持續公布證據，我們也會持續有更多手段來捍衛攻城獅球迷和球團的權益，敬請期待！

攻城獅球團公布自8月份與林秉聖談約細節。圖／攻城獅提供
攻城獅球團公布自8月份與林秉聖談約細節。圖／攻城獅提供

職籃球員林秉聖近期陷入合約糾紛，他今天在律師與台新戰神球團陪同下舉行記者會說明。記者余承翰／攝影
職籃球員林秉聖近期陷入合約糾紛，他今天在律師與台新戰神球團陪同下舉行記者會說明。記者余承翰／攝影
職籃球員林秉聖（左）近期陷入合約糾紛，他今天在律師與台新戰神球團陪同下舉行記者會說明，並為近期造成的紛擾鞠躬道歉。記者余承翰／攝影
職籃球員林秉聖（左）近期陷入合約糾紛，他今天在律師與台新戰神球團陪同下舉行記者會說明，並為近期造成的紛擾鞠躬道歉。記者余承翰／攝影
職籃球員林秉聖（中）近期陷入合約糾紛，他今天在律師與台新戰神球團陪同下舉行記者會說明。記者余承翰／攝影
職籃球員林秉聖（中）近期陷入合約糾紛，他今天在律師與台新戰神球團陪同下舉行記者會說明。記者余承翰／攝影

攻城獅 林秉聖 T1聯盟

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