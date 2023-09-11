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PLG／簽下前富邦冠軍成員 國王4洋將就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王隊宣布簽下第4位洋將米歇爾。圖／國王隊提供
國王隊宣布簽下第4位洋將米歇爾。圖／國王隊提供

準備迎接新賽季的新北國王隊陣容再添加新戰力，球團今天宣布簽下來自美國的大前鋒米歇爾（Tony Mitchell），成為球團第4位洋將。米歇爾曾經來台征戰SBL超級籃球聯賽，是球迷們熟悉的面孔，國王期待新成員這次重返台灣籃壇再次展現宰制力。

身高201公分的米歇爾今年31歲，來自美國威斯康辛州，他2013年投入NBA選秀，第2輪第37順位加入底特律活塞隊，留下21場出賽紀錄，接下來陸續征戰NBA G League、德國、委內瑞拉、以色列、波多黎各、菲律賓、多明尼加等多國職業聯賽，擁有豐富的旅外經驗。

米歇爾曾在2018到19年賽季來到台灣加入富邦勇士隊挑戰SBL超級籃球聯賽，該賽季總冠軍系列戰4：0橫掃對手，幫助富邦勇士拿下SBL隊史首座冠軍；他在31場出賽場均上場30.6分鐘中貢獻17.6分、10.6籃板、2.7阻攻，最終拿下聯盟年度阻攻王，因驚人的垂直彈跳及出色的封阻能力而有了「阿帕契直升機」的封號。

國王總經理毛加恩表示，面對新賽季，球團一直持續尋找優秀的內線球員，能夠在攻防兩端都很適合球隊的人選，「米歇爾擁有很棒的護框能力，在籃板的保護上過去也有非常亮眼的表現，有過去的經驗對台灣籃壇也並不陌生；目前陣中林書緯、洪志善都曾經是米歇爾的隊友，團隊配合上都有一定的默契，非常期待他的加入能帶給新北國王在迎接新賽季更多的能量。」

這次補強之後，目前新北國王陣中4名外援分別是牧倫斯、曼尼高、比利以及米歇爾，將以如此洋將陣容挑戰全新賽季。

新北國王 富邦勇士 SBL PLG

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