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T1聯盟／台新戰神沉默23天後反擊 領隊解釋原委

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
林秉聖在記者會上鞠躬致歉。記者余承翰／攝影
林秉聖在記者會上鞠躬致歉。記者余承翰／攝影

「齊天大聖」林秉聖和PLG新竹攻城獅隊及T1聯盟新隊伍台北台新戰神隊的合約糾紛延燒將近一個月，今天台新和林秉聖首度出面說明始末，台新戰神領隊尚瑞強也解釋，先前不回應的原因是牽涉許多人，在合規合法下台新不想回應，但後續狀況已影響母公司聲譽，才決定召開記者會澄清。

「為什麼今天召開記者會？過程中間，牽涉太多前輩、認識的人。」尚瑞強提到，先前球團一直不想說，想讓事情過去，「一切我們合規合法，這就是金融業的堅持，但現在真的是孰可忍，孰不可忍了。」

尚瑞強舉例，瓊斯盃時，因為攻城獅球團的煽動，許多球迷在球場對林秉聖做出不禮貌的行為，但林秉聖一樣為中華隊做出很大貢獻，「今天記者會一個主軸，希望釐清事實，釐清現象之後，希望廣大球迷繼續鼓勵支持那麼好的運動員，無關乎他之後的發展在哪個地方，要全力支持一個那麼優秀的運動員。」

攻城獅8月15日官宣林秉聖加盟，林秉聖隔天在個人社群表示婉拒加盟，攻城獅16日就發出新聞稿並曬出林秉聖簽約照片，18日召開「杜絕職籃球團惡性挖角」記者會；31日再發新聞稿呼籲林秉聖報到，9月4日在中華籃協召開調解會無果後，攻城獅6日宣布正式提告。

台新球團8月18日發布新聞稿，駁斥惡意挖角指控，沉默23天後召開記者會，由林秉聖和委任律師及尚瑞強一同出席。林秉聖今天說明完事情原委後表示事件已進入法律程序，沒有接受媒體詢問後離場，尚瑞強會後繼續受訪。

尚瑞強表示，球團先前被授意「不要應對」，但攻城獅提告，球團請示後才決定召開今天的記者會。尚瑞強強調，台新戰神是支新隊伍，遵守所有聯盟規範，6月25日向林秉聖前球隊提出報價，8月15日獲得不匹配報價證明書，也拿到林秉聖的離隊證明，並再一次確認林秉聖有意願加入，雙方才在8月16日簽約，「不懂攻城獅在吵什麼？後來愈來愈嚴重，已經影響台新聲譽。」

林秉聖（右）和台北戰神領隊尚瑞強在記者會上說明合約狀況。記者余承翰／攝影
林秉聖（右）和台北戰神領隊尚瑞強在記者會上說明合約狀況。記者余承翰／攝影
林秉聖（右）和台北戰神領隊尚瑞強在記者會上說明合約狀況。記者余承翰／攝影
林秉聖（右）和台北戰神領隊尚瑞強在記者會上說明合約狀況。記者余承翰／攝影

林秉聖 台新戰神 攻城獅 T1聯盟

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