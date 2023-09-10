PLG／攻城獅提告 台新戰神11日偕林秉聖說明合約糾紛
職籃球員林秉聖與PLG新竹攻城獅簽約後反悔，並與T1台北台新戰神隊簽約，攻城獅已向林秉聖、台新戰神提告，台新戰神今天表示，11日將偕同林秉聖舉行記者會，說明事情原委。
針對林秉聖合約糾紛，中華民國籃球協會曾邀P.LEAGUE+（PLG）新竹街口攻城獅、台灣運彩xT1聯盟台新戰神召開協調會，但雙方未有共識，籃協決定不再插手後續調處事宜。
攻城獅日前指出，林秉聖無故缺席首次調處會議，而台新球團態度反覆，並無協商的誠意，6日已赴台北地方法院，對林秉聖、台新球團提告。
台新戰神今天發布採訪通知，針對近期因林秉聖合約事件產生的紛擾，將於9月11日上午10時30分偕同球員林秉聖舉行記者會，說明事情原委。
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