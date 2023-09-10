PLG／攻城獅提告 台新戰神11日偕林秉聖說明合約糾紛

新生代電豹女誕生！台啤永豐雲豹籃球隊9日於台北三創生活園區舉辦「2023浪LIVE電豹女甄選會」，經過激烈競爭，劉姿妤、楊育容、李若綺3名充滿魅力和才華的新電豹女脫穎而出，其中以接近滿分分數拿下冠軍的

2023-09-10 13:54