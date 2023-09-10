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T1聯盟／新生代電豹女誕生! 2023球季將帶給球迷全新感受

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧(左)擔任評審，正選3人劉姿妤、楊育容、李若綺(左二起)。 台啤永豐雲豹籃球隊提供
李多慧(左)擔任評審，正選3人劉姿妤、楊育容、李若綺(左二起)。 台啤永豐雲豹籃球隊提供

新生代電豹女誕生！台啤永豐雲豹籃球隊9日於台北三創生活園區舉辦「2023浪LIVE電豹女甄選會」，經過激烈競爭，劉姿妤、楊育容、李若綺3名充滿魅力和才華的新電豹女脫穎而出，其中以接近滿分分數拿下冠軍的劉姿妤，除帶來精彩舞蹈外，身為有氧教練的她，加分題更以活力十足的帶動跳，搏得現場滿堂彩。

2023年電豹女徵選會從收到超過百份報名初選，到今天的最終決選，都隊參與徵選者都是嚴酷考驗，劉姿妤奪得冠軍後喜極而泣說：「這是我第一次嘗試啦啦隊的選拔，真心感謝評審給予的肯定，我會持續用我的笑容感染每位粉絲。」

除了3名正選的新生代電豹女外，此次徵選還同時選出4名優秀練習生，分為邱怡瑄、楊子瑄以及皆為香港籍的蘇小小、蘇菲，擔任評審的李多慧給予所有參賽者甜蜜的祝福和鼓勵說：「感謝所有參與的選手帶來的精彩表演，從中我看到了大家的汗水和努力，恭喜被選上的電豹女！」

同為正選的李若綺認為，此次這次徵選真的讓自己深感喜悅，因為自己對表演的熱愛獲得了認同；楊育容則說：「我希望我能夠為大家帶來更加多元、更加精彩的演出。」

台啤永豐雲豹球團表示，未來不但將安排入選新成員相關培訓課程外，更同時會量身打造規劃演藝生涯，提供更多元的表演舞台，而且在新球季開打後，將帶給球迷們全新感受。

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