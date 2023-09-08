T1聯盟／好吃就繼續吃 獵鷹「拉拉山」三塔全數回歸

T1聯盟台南台鋼獵鷹今天宣布與洋將德古拉完成續約，上賽季的「拉拉山」三塔布拉、阿修羅及德古拉在下季全數回歸，也兌現了球團總經理錢韋成日前透露，塔類好吃就繼續吃的說法。

上賽季以三塔組合在T1聯盟刮起一陣巨人旋風的獵鷹，儘管最終在總冠軍賽鎩羽而歸，但季後球團補強腳步不曾停歇，不僅留下布拉、阿修羅這隊雙塔，還挖角了上賽季代表中信特攻出賽並靠著強大得分爆發力讓人留下深刻印象的金恩，而今天更宣布重新簽回「拉拉山連線」另一巨塔德古拉。

獵鷹球團表示，德古拉在加入獵鷹前減重有成，也積極配合球隊體能訓練，賽季中依然展現禁區的強大破壞力，速度變快也打破巨獸移動速度較慢的刻板印象，上賽季例行賽出賽26場，場均繳出20.4分、11.6籃板，籃板數據更名列聯盟第二，由三巨塔組成的豪華巨人陣，三人的個人得分及籃板兩項數據都排名聯盟前6，新賽季拉拉山組合將繼續全力捍衛獵鷹禁區。

即將回歸獵鷹，德古拉說：「很感激能與獵鷹繼續合作，並為這座城市奮戰，我等不及回到台南了，期待與這個優秀的團隊創造更高榮耀，目標總冠軍。」

獵鷹日前相繼與阿修羅及布拉續約，並網羅得分高手金恩，今日再宣布與德古拉完成續約，新賽季四洋將皆到位，在開季前順利補齊陣容，洋將預計下個月初抵台，將隨即投入團隊訓練，磨合出新賽季的勝利方程式。