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籃球／缺席東亞會議與U16參賽資格無關 籃協秀公文澄清

中央社／ 台北7日電
台灣無緣參加U16亞洲男籃錦標賽引發熱議，中華籃協今天在體育署要求下出示相關文件澄清。 中華隊曾在2015年拿到隊史最佳的亞軍。 圖／取自FIBA官網（資料照）
台灣無緣參加U16亞洲男籃錦標賽引發熱議，中華籃協今天在體育署要求下出示相關文件澄清。 中華隊曾在2015年拿到隊史最佳的亞軍。 圖／取自FIBA官網（資料照）

台灣無緣參加U16亞洲男籃錦標賽引發熱議，中華籃協今天在體育署要求下出示相關文件澄清，2月25日召開的東亞籃協會議僅是會員選舉，並未提到有關U16參賽規定。

U16亞洲男籃錦標賽將於9月17日在卡達杜哈登場，但日前分組表出爐，卻沒有台灣隊的名字，引起外界關切。

中華民國籃球協會秘書長李雲翔之前接受中央社訪問時曾提到，因為新任的東亞籃球協會理事長姚明、秘書長胡淑芬單方面決定，今年東亞區的資格以世界排名為主，因此在東亞區只有3席的情況下，排名第4的台灣就無緣參賽。

不過今天有媒體指稱，其實在2月25日東亞籃協就曾召開過「技術會議」，應該就跟這次U16的參賽資格有關。

對此，中華籃協行政組長陳曉珊今天提出相關公文澄清：「2月25日到2月27日在香港召開的會議並非東亞技術會議，只是東亞會員國的投票議程，首日各會員國報到後，僅26日舉行投票，選出新的理事長、秘書長，接著就是安排各會員國觀賞中國和伊朗的世界盃男籃熱身賽。」

陳曉珊提到，「會議3天就結束，也確定事後我們收到的相關會議文件都沒有提到U16參賽資格的訊息，一切就如同之前所說的，就是新任理事長和秘書長的決定，而亞洲籃總也尊重各區的決議。」

據了解，中華籃協今年1月21日收到東亞籃協通知2月25日要召開選舉會議，並要求2月10日前需回覆相關報名資訊，但由於會議期間台灣仍有籃球聯賽正在舉行，因此最後才決定不參加。

陳曉珊也再度還原時間點強調，「通常我們都會在賽事前2個月就會收到相關的報名資訊和方法，但這次一直到7月下旬，籃協都沒收到U16的訊息，因此我們才主動詢問亞洲籃總以及日、韓等較為友好的會員國，最後才得知以世界排名作為參賽準則的消息。」

中華籃協表示，「未來我們會持續跟亞洲籃總溝通，希望未來分齡賽亞洲各區能夠統一參賽標準，看是要一起都辦資格賽或者全都依照世界排名，這樣我們才比較好遵循，以後也不會再發生這樣的情況。」

姚明 體育署 哈登

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