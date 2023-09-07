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T1聯盟／海神回饋港都做公益 唐維傑陪長輩提前過中秋

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐維傑陪伴長者一起手做鳳梨酥。圖／高雄全家海神隊提供
唐維傑陪伴長者一起手做鳳梨酥。圖／高雄全家海神隊提供

國揚集團旗下T1聯盟高雄全家海神職業籃球隊自成立以來結合母集團資源，透過公益與校園活動參與，回饋港都，要成為高雄人的「神隊友」，昨天再度攜手弘道老人福利基金會高雄服務處舉辦「浪愛延續」系列公益活動，球員勤明慶、陳懷安、唐維傑陪伴長輩提前過中秋。

海神與弘道老人福利基金會結合手作鳳梨酥、居家彈力球運動教學，規劃豐富「雄Fun」體驗課程，鼓勵長者活到老、學到老，走出戶外，參與社會做人際互動。此次並徒步前往前金區「被遺忘的角落」林投里生旺巷，探訪送餐給獨居長輩，藉由實際行動力，關懷在地。

擔任彈力球運動海派教練的勤明慶有備而來，讓現場35位長者樂在其中，活動中穿插高齡體驗教材「彭祖」，三位球員分別配戴老花眼鏡、音阻耳塞、駝背背帶與手腕負重等器材，感受身體關節衰退至80歲的情況，更能體會長輩生活不便。

陳懷安、勤明慶、唐維傑與弘道老人福利基金會送餐給長輩。圖／高雄全家海神隊提供
陳懷安、勤明慶、唐維傑與弘道老人福利基金會送餐給長輩。圖／高雄全家海神隊提供

唐維傑、陳懷安活動中分享過往與長輩生活點滴，唐維傑說：「家離就讀的光華國小近，小時候奶奶都會帶我上下學，很懷念與奶奶一起走路聊天的時光。」陳懷安表示，「奶奶跟外婆家就在我家左右各20公尺，走路就到了，回宜蘭都會陪外婆打麻將。」

弘道老人福利基金會11月18日將於二二八紀念公園舉辦「勇敢不懼，肌發熱情」2023爺奶COLOR WALK高雄場健走系列活動，高雄服務處陳雅芬處長樂見長輩開心運動，期待將運動落實在平常生活中，「65歲以上肌少症男性為23.6%，女性為 18.6%，肌少症除了影響行動便利、增加失能風險，更會間接影響認知功能；適量運動、曬太陽，有效預防肌少症和延緩老化。」

唐維傑 高雄全家海神 T1聯盟

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