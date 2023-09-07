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籃球／U16亞青賽參賽受阻 籃協理事長謝典林：姚明出來單挑

聯合新聞網／ 綜合報導
中華籃協理事長謝典林。 報系資料照
中華籃協理事長謝典林。 報系資料照

中華男籃因賽制變更，未能參加U16亞洲青年男籃錦標賽，中華籃協昨天表示已去函亞洲籃總，要求給予更合理解釋。籃協理事長謝典林則發文寫道，「姚明，出來單挑一下呀～」此舉引發網友熱議。

U16亞錦賽16個參賽名額，東亞區只有3席，中華隊按排名在中國大陸、南韓及日本後面，因此無法參加。籃協指出，此決定為東亞籃協秘書長和會長姚明（中國籃球名將）決定。

籃協理事長謝典林自稱「溪洲第一控球後衛」，他昨天竟發文向229公分的「移動長城」姚明約戰。貼文一出引發熱烈討論，有網友痛批，「可以認真做事嗎?籃協理事長」、「不做事只打字」、「連台新惡意挖角都解決不了，還單挑」，不過也有人期待表示，「支持宮城良田爆扣一下」。

謝典林 姚明

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