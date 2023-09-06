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籃球／林秉聖合約風波雙球團沒共識 籃協宣布不再插手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃協發表聲明，基於尊重攻城獅與台新戰神球團意願，未來將不再協調林秉聖合約事宜。 中央社
籃協發表聲明，基於尊重攻城獅與台新戰神球團意願，未來將不再協調林秉聖合約事宜。 中央社

中華籃球協會日前就林秉聖合約風波，召集PLG新竹攻城獅隊、T1聯盟台北台新戰神隊舉行調處會議後，今天宣布由於雙方仍無法產生共識，基於尊重雙方球團意願，未來將不再協助後續調處事宜。

籃協聲明如下：

有關攻城獅籃球隊、台新戰神籃球隊與林秉聖三方合約一案，經本會於9/4（星期一）所召開完竣之第一次調處會議，雙方內部於近日討論後，仍無法產生共識，故本會基於尊重雙方球團意願，亦不再協助後續調處事宜。

關於本次案件，爾後如雙方球團循法律途徑採取任何行動作為，本會均給予尊重與理解。而本會亦將持續建立並完善國內籃壇相關制度，期能打造一個更健全的籃球環境。

本會預計於明(113)年1月1日起實施「運動經紀人制度」，就是希望透過此制度的建立與施行，能夠給國內籃球環境、球團、球員等都有保護和公平交易，不要再發生合約糾紛影響到球員和球團權益。

林秉聖 攻城獅 T1聯盟

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