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籃球／原因曝光了！中國作梗 U16亞洲男籃賽中華隊無法參賽
由FIBA主辦的U16亞洲男籃錦標賽日前公布分組名單，卻沒有中華代表隊。中華籃協秘書長李雲翔透露，東亞籃協片面決定僅東亞排名前3的球隊才能參賽，因此沒有。
東亞籃球協會主席是中國籃球名將姚明，秘書長則是澳門籃協秘書長胡淑芬。據了解，這個決定僅由他們2人直接裁定，並未開會通知各會員國，除了中華之外，包括蒙古、香港、澳門也都無法參賽。
U16亞青男籃賽將於9月17日起在卡達登場，不過已經組訓的中華男籃代表隊，一直到8月中都還沒接獲相關的賽事資訊，因此中華民國籃球協會才去函詢問國際籃球總會（FIBA）和東亞籃球協會（EABA）。
沒想到最後接到的回覆僅表示，「U16亞青男籃賽將直接以分區排名做為參賽資格，東亞區僅有排名前3的中國、韓國、日本取得參賽權。」而排名東亞第4、亞洲第7的中華隊無緣參賽。
李雲翔曾在8月底的FIBA年會上直接向胡淑芬抗議，但胡淑芬僅回應說：「決定東亞區U16男籃賽資格球隊將根據FIBA排名決定，因為這是最適合的安排。」
U16亞錦賽男籃隊由廖覎鋕擔任總教練，教練團許澤鑫、林育正、周彥宏，15位球員分別為林子平、查傑、張為甯、周佑承、謝旻耕、劉耕灝、黃瀚陞、鍾竣宇、幸宇勝、張育綸、田亞脩、謝宗恩、張鈞淮、陳相榮、李育誠。
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