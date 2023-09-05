PLG／陳建州即將復出？社群帳號睽違2個多月發文

PLG上季亞軍新北國王隊今天宣布收到邀請，正式參加2023-24東亞超級聯賽。「黑人」陳建州的社群帳號也「大復活」，今天在Facebook和IG發文宣傳富邦勇士和新北國王將攜手加入東超聯賽的消息。

陳建州2020年催生PLG職籃，並擔任聯盟執行長。不過他日前遭藝人大牙指控性騷擾，引發全台熱議，他也在6月底自請暫停PLG執行長職務，還把FB簡介改為「P.League永遠的球迷」，最後一次在FB發文是6月16日，IG則是6月15日。

今天陳建州睽違近2個多月再度發文，他寫道，「東亞超級聯賽參賽確定！ 上賽季 PLG 冠亞軍，臺北富邦勇士與新北國王將代表 PLG 聯盟征戰 2023-24 東亞超級聯賽，與亞洲各大頂級職業聯盟的勁旅一同較量！ 2023-24 東超賽季也將會是首季施行主客場制的賽季，屆時有機會一起飛到日本、韓國、菲律賓為富邦勇士與新北國王加油！」

貼文一出吸引眾多網友留言，「黑人加油」、「PLG加油」、「一碼歸一碼 籃壇還是需要你」，不過幫大牙加油的留言也不少。