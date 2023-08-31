籃球／在美長大領有台灣身分證 張庭瑋盼參加台職籃選秀

中央社／ 台北30日電
美國西方文理學院（Occidental College）籃球校隊大二球員的張庭瑋（中）身高190公分，領有台灣身分證的他目標就是希望能踏上職業賽場，大學畢業後也盼能回台參加職籃選秀。（張庭瑋提供） 中央社
美國西方文理學院（Occidental College）籃球校隊大二球員的張庭瑋（中）身高190公分，領有台灣身分證的他目標就是希望能踏上職業賽場，大學畢業後也盼能回台參加職籃選秀。（張庭瑋提供） 中央社

身高190公分的張庭瑋在美國長大，且有台灣身分證，他表示，平時有關注台灣職籃P.LEAGUE+、T1聯盟賽事，希望在大學畢業後回台投入職籃選秀。

在美國波特蘭出生長大的張庭瑋，老家在彰化，由於家人很喜歡籃球，阿公也常帶他去看超級籃球聯賽（SBL）、瓊斯盃等賽事，也促使他在7歲時踏上籃球路。

張庭瑋的媽媽是「籃球博士」鄭志龍的球迷，先前鄭志龍在美國舉辦4天3夜夏令營，媽媽看到資訊後馬上幫他報名參加，因此認識當時的教練魏維，至今仍持續保持聯繫。

魏維也對張庭瑋印象深刻，魏維表示，「他擁有長臂展利於防守，且也有外線長射的能力及運球技巧。」

張庭瑋每年暑假間固定回台探視家人，曾跟著台灣學校球隊一同練習，因此熟悉台灣的籃球體系及打法，談到美國與台灣的差異性，張庭瑋指出，「在美國比較多個人單打，大部分都是靠個人得分能力，而台灣偏向於團隊，我自己也比較喜歡團隊的打法。」

台灣籃壇近年來在P.LEAGUE+、台灣運彩xT1聯盟相繼成立後，話題不少，也吸引海外台裔球員的目光。

張庭瑋目前為美國西方文理學院（OccidentalCollege）籃球校隊大二球員，身高190公分的他，場上打1、2號位，領有台灣身分證的他透露，籃球路上的其中1個目標就是踏上職業賽場，大學畢業後希望能夠回台參加職籃選秀。

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